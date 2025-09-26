В Киеве разгорелся скандал из-за ремонта бомбоубежищ для детей: что говорят родители и власть

© ТСН

С начала года в Киеве проводят масштабную программу ремонта простейших укрытий и построения новых. В КГГА говорят, создали 15 тысяч дополнительных мест в укрытиях. Зато родители сетуют. Они не против ремонта, но удивляются, почему их не предупредили. И не понимают: чего эти укрытия — не ремонтировали во время каникул.

Об этом говорится в материале корреспондента ТСН Александра Романюка.

Пока их дети на уроке, родители круг гимназии рассказывают ТСН об укрытии в ней. Точнее, его отсутствие, ведь сейчас там ремонт.



«Нам об этом стало известно фактически на старте учебного года. Заранее нас никто не сообщал», — говорят они.

До этого, говорят, в школе было укрытие, где дети могли учиться. И куда спускались за считанные минуты. Замечаний к нему не было. Почему именно там начали ремонт — также не объяснили. Но сейчас ученики вынуждены идти в укрытие в дом неподалеку. Печерский район столицы называют относительно спокойным. Но все понимают, что безопасных мест в городе не осталось.

Дорога к укрытию, говорят родители, даже взрослым занимает до 5 минут. На входе во двор с укрытием — забор. И это тоже их смущает. Дверь в укрытие сейчас закрыта. Но местные жители говорят, то и к лучшему.

«В течение полутора лет местные власти были не в состоянии выгнать бездомных, которые устроили здесь притон, употребляли алкоголь, наркотики. Постоянные ссоры ночные», — говорят они.

Только после того, как в укрытии разрешили быть детям, говорят местные, там наконец провели уборку и дезинфекцию. Само укрытие заперли для посторонних лиц. Ключи есть у жителей и администрации школы.

Вместе с родителями спускаемся в укрытие. Оно отремонтировано, есть уборная и вода, а также системы вентиляции. Но воздух внутри очень тяжелый, хотя в помещении менее десятка человек. А второго сентября, говорят родители, сюда привели почти две сотни детей.

Некоторые, рассказывают, просился на улицу подышать, потому что тревога длилась несколько часов. Дети устали, потому что не хватало мест для сидения и карематов.

И это еще сюда не приходили жители, которые так же имеют право находиться в укрытии во время тревоги.

Такая ситуация с ремонтами в столице не единична. Почти в каждом из районов в конце лета родители узнали, что в укрытиях начались работы. Возмущаются — почему это нельзя было сделать во время каникул?

В КГГА с претензиями родителями соглашаются. Говорят, тендер на ремонт весной, а ремонт летом — идеальная ситуация. Впрочем, так делать удается не всегда. И из-за отсутствия финансирования, и из-за всех формальных процедур.

Бывают ситуации с безответственными подрядчиками, которые или не вовремя делают работы, или же их переделывают, когда проверяющие обнаружили нарушения. Иногда, признают в КГГА, претензии есть и к руководителям школ или департаментов, или же самого города.

Пока же, говорят, большинство ремонтов продолжаются в, так называемых, простейших укрытиях. В этом году — это 80 объектов. Где-то работы уже завершены. В некоторых заведениях, функционирует часть укрытия, потому что размер позволяет ремонтировать его поэтапно. В школах некоторых действительно приходится временно переносить укрытия в близлежащие здания. И это тоже разрешено законом.

В ГСЧС говорят, ежеквартально проверяют и отчитываются МВД и Кабмину об укрытиях в учебных заведениях. Ведь с этого года существует административная ответственность и штрафы за нарушение требований к ним. В некоторых школах, подтверждают, к укрытиям действительно были замечания. Ведь есть четкие нормы, которых надо придерживаться.

В Минобразования отмечают, требования ужесточили из-за того, что российские атаки стали более массированными.

В то же время в КГГА признают, ситуация, когда родителей вовремя не предупреждают о том, что укрытие не будет готово — не нормальная. Мол, руководство районных департаментов образования и директора точно знали, когда будут проходить ремонты.

Они тоже писали не одно обращение, признают родители гимназии на Печерске. И это дало свой результат. Укрытие и его системы дополнительно проинспектировала ГСЧС. Школа договорилась о еще одном дополнительном укрытии, чтобы дети имели больше пространства. Город же попросил подрядчика закончить ремонт укрытия не до 31 декабря, а до конца октября. Правда, увидеть работы и их темп наглядно — ТСН не смогла. Департамент образования Печерского района запретил снимать ремонт укрытия из соображений безопасности.

