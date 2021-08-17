В Киеве разоблачили группу дельцов, которые зарабатывали на безосновательной эвакуации

Ежедневно дельцы должны были выполнить так называемый план: составить 300 актов, на основании которых машины забирали на штрафплощадку.
В Киеве временно приостановлена работа эвакуаторов.
Столичные правоохранители разоблачили группу дельцов, которые зарабатывали на безосновательной эвакуации.
Об этом говорится в сюжете "ТСН. Утро" за 17 августа.
По данным следователей, ее возглавил один из руководителей Департамента транспортной инфраструктуры киевской госадминистрации, а реализацией занимались директора двух частных фирм по эвакуации и инспекторы.
Ежедневно они должны были выполнить так называемый план: составить 300 актов, на основании которых машины забирали на штрафплощадку.
Чтобы забрать свой автомобиль, владельцам приходилось платить вдвое больший штраф, чем официальный.
Правоохранители объявили о подозрении пяти чиновникам и двум руководителям фирм.
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