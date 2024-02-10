В Киеве разразился скандал из-за экоцида ежей: что произошло и при чем здесь киоски (фото)

В зоопарке дали советы, как можно спасти еще не вышедших из зимней спячки животных.

В Киеве разгорелся скандал из-за ежей. Зооактивисты обвинили в экоциде работников КП "Киевблагоустройство", которые демонтировали МАФ на Оболонском проспекте и разрушили зимние гнезда ежей, зимовавших под киоском.

В Сети пишут, что людям удалось спасти девять ежиков и публикуют фото со спасенными животными в ванной.

Ежиков, потерявших дом, приютили у себя дома неравнодушные жители района. К сожалению, одно животное погибло во время демонтажа киоска.

Фото: из соцсетей

Зооактивисты считают то, что случилось – настоящим экоцидом, потому что в городских условиях ежи любят зимовать под киосками.

Они бьют тревогу, потому что демонтаж незаконных киосков должен продолжиться. Так что счет ежей, чья жизнь окажется под угрозой, может пойти на десятки. Люди требуют приостановить демонтаж киосков до весны, когда ежи выходят из спячки.

Пока неизвестно приостановят ли коммунальщики демонтаж киосков из-за ежиков. Кстати, с понедельника обещают теплую погоду, при которой колючие могут просыпаться ото сна.

В Киевском зоопарке ТСН.ua рассказали, как можно помочь животным.

"Ежей не стоит держать в домашних условиях, к тому же в ванной. Их можно отнести в ближайший парк или лес, где есть поваленные деревья с дуплами и разместить их там. Также люди, которые нашли ежиков, могут принести животных в зоопарк. Мы их разместим в вольере с сеном и они смогут дозимовать у нас до весны. Пока никто из жителей района или активистов к нам не обращался", — рассказал Кирилл Трантин, директор Киевского зоопарка.

Он добавляет, что в городе и в окрестностях действительно очень много ежей. А под киосками они селятся на зимовку, потому что там тепло и безопасно.

Напомним, в сентябре 2023 года в Киеве на Теремках неизвестные подожгли известное убежище для кошек "Котохата" – в результате пожара погибли по меньшей мере семь кошек.

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