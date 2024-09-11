В Киеве разразился скандал из-за стадиона "Атлет": что произошло

В Киеве под волну недовольств попал стадион "Атлет". Спортивный комплекс ждет реконструкцию уже четыре года. Но вместо беговых дорожек и зон для метания снарядов там появились корты для игры в теннис, чтобы в частности зарабатывать деньги. Это возмутило Федерацию легкоатлетов. Говорят, что мест для тренировок в Киеве не хватает.

Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН Карины Вакаревой.

К теннисным кортам в центре столицы уже третий день приковано внимание спортсменов. Спортивный комплекс был закрыт на реконструкцию еще в 2021-м. Через полгода обещали возвести новую арену для легкоатлетов. Стоимость такого – 130 миллионов гривен. Уже проложили сети и устроили основание под асфальт. На это потратили шестую часть бюджета. Сроки сдачи объекта постоянно переносились. А с началом полномасштабного вторжения капитальные расходы на строительство остановили.

Сообщение Ирины Лищинской

"130 миллионов инвестировать сюда во время войны это - преступление. Если директор предприятия хочет положить начало временному сооружению, которое будет приносить какие-то оборотные средства — почему это плохо?", — говорит профильный министр Матвей Бедный.

Два теннисных корта по словам руководителя комплекса будут приносить 200 тысяч гривен в месяц. Это должно покрыть расходы по коммунальным услугам.

"Это процесс выживания. Мол, корты никак не вредят стадиону. И как только найдут деньги на его реконструкцию, их сразу демонтируют", — говорит руководитель стадиона.

Федерацию легкой атлетики подобный ответ возмущает.

"Если у вас нет средств, чтобы удерживать это поле – передайте его в безвозмездное пользование федерации легкой атлетики Украины, мы найдем средства, приведем в порядок и наладим тренировочный процесс", — говорит вице-президент Федерации легкой атлетики Виктор Гринюк.

Стадион "Атлет"

"Это может быть крутая олимпийская база. Если потерять этот стадион, то это значит, что НСК "Олимпийский" мертв вообще для развития легкой атлетики. Ведь для проведения чемпионатов мирового и национального уровней нужны две арены – разминочная, как стадион "Атлет" и основная ", — говорит серебряный призер Олимпийских игр Ирина Лищинская.

После долгих дискуссий договорились открыть стадион для бегунов. А корты, чтобы не мешали, отгородят.

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