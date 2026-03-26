- Дата публикации
-
- Категория
- Эксклюзив ТСН
- Количество просмотров
- 193
- Время на прочтение
- 1 мин
В Киеве разразился скандал вокруг дуба: что произошло и до чего здесь асфальт
Коммунальщики заасфальтировали ствол дерева, оказавшегося посреди тротуара.
В Киеве разразился скандал из-за дерева, которое «закатали» асфальтом. Во время обустройства тротуара коммунальщики заасфальтировали всю свободную площадь у ствола. Таким образом, лишив дерево возможности получать влагу от полива или дождя.
Странный ремонт тротуара был замечен на улице Борова в Дарницком районе.
Такое обновление тротуара взбудоражило общественность. В Сети люди начали критиковать действия коммунальных служб и задавать вопросы: как поливать дерево, если под стволом намостили кучу асфальта?
Некоторые спрогнозировали, что через пару лет коммунальщики приедут сюда срезать дерево, потому что в таких условиях оно скоро станет аварийным или сухостоем.
В Департаменте транспортной инфраструктуры КГГА нас заверили, что не имеют отношения к упомянутым ремонтным работам:
«Указанный тротуар не находится на балансе Департамента транспортной инфраструктуры. Следовательно, никакие работы по восстановлению/ремонту асфальтобетонного покрытия работниками подчиненных Департамента предприятий не проводились», — пояснили ТСН.ua в КГГА.
Как оказалось, восстановлением тротуара по улице Боровой на Красном хуторе занималась Дарницкая РГА. Восстановление тротуара было инициативой отдела капитального строительства.
После огласки этой истории коммунальщики все же решили поправить ситуацию. И по информации ТСН.ua, сейчас рабочие убирают асфальт вокруг дерева.
