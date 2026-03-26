ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Эксклюзив ТСН
Количество просмотров
193
Время на прочтение
1 мин

В Киеве разразился скандал вокруг дуба: что произошло и до чего здесь асфальт

Коммунальщики заасфальтировали ствол дерева, оказавшегося посреди тротуара.

Автор публикации
Александр Марущак
Киеве коммунальщики заасфальтировали дерево вместе с тротуаром / © соцмережі

В Киеве разразился скандал из-за дерева, которое «закатали» асфальтом. Во время обустройства тротуара коммунальщики заасфальтировали всю свободную площадь у ствола. Таким образом, лишив дерево возможности получать влагу от полива или дождя.

Странный ремонт тротуара был замечен на улице Борова в Дарницком районе.

Такое обновление тротуара взбудоражило общественность. В Сети люди начали критиковать действия коммунальных служб и задавать вопросы: как поливать дерево, если под стволом намостили кучу асфальта?

Некоторые спрогнозировали, что через пару лет коммунальщики приедут сюда срезать дерево, потому что в таких условиях оно скоро станет аварийным или сухостоем.

В Департаменте транспортной инфраструктуры КГГА нас заверили, что не имеют отношения к упомянутым ремонтным работам:

«Указанный тротуар не находится на балансе Департамента транспортной инфраструктуры. Следовательно, никакие работы по восстановлению/ремонту асфальтобетонного покрытия работниками подчиненных Департамента предприятий не проводились», — пояснили ТСН.ua в КГГА.

Как оказалось, восстановлением тротуара по улице Боровой на Красном хуторе занималась Дарницкая РГА. Восстановление тротуара было инициативой отдела капитального строительства.

После огласки этой истории коммунальщики все же решили поправить ситуацию. И по информации ТСН.ua, сейчас рабочие убирают асфальт вокруг дерева.

Дата публикации
Количество просмотров
193
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie