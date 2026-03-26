В Киеве разразился скандал вокруг дуба: что произошло и до чего здесь асфальт

Киеве коммунальщики заасфальтировали дерево вместе с тротуаром

Реклама

В Киеве разразился скандал из-за дерева, которое «закатали» асфальтом. Во время обустройства тротуара коммунальщики заасфальтировали всю свободную площадь у ствола. Таким образом, лишив дерево возможности получать влагу от полива или дождя.

Странный ремонт тротуара был замечен на улице Борова в Дарницком районе.

Такое обновление тротуара взбудоражило общественность. В Сети люди начали критиковать действия коммунальных служб и задавать вопросы: как поливать дерево, если под стволом намостили кучу асфальта?

Реклама

Некоторые спрогнозировали, что через пару лет коммунальщики приедут сюда срезать дерево, потому что в таких условиях оно скоро станет аварийным или сухостоем.

В Департаменте транспортной инфраструктуры КГГА нас заверили, что не имеют отношения к упомянутым ремонтным работам:

«Указанный тротуар не находится на балансе Департамента транспортной инфраструктуры. Следовательно, никакие работы по восстановлению/ремонту асфальтобетонного покрытия работниками подчиненных Департамента предприятий не проводились», — пояснили ТСН.ua в КГГА.

Как оказалось, восстановлением тротуара по улице Боровой на Красном хуторе занималась Дарницкая РГА. Восстановление тротуара было инициативой отдела капитального строительства.

Реклама

После огласки этой истории коммунальщики все же решили поправить ситуацию. И по информации ТСН.ua, сейчас рабочие убирают асфальт вокруг дерева.

