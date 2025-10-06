В Киеве разыскивают загадочного колдуна, пугающего левый берег: что известно

На левом берегу Киева неизвестные регулярно подкладывают яблоки и сырое мясо — жители считают это опасным ритуалом. / © ТСН

Жители левого берега Киева утверждают, что какие-то неизвестные вблизи улицы Братиславской начали проводить таинственные ритуалы, что, в свою очередь, пугает очевидцев и заставляет убирать довольно странные атрибуты.

Так на днях в одном из интернет-сообществ левого берега Киева, в соцсети, одна из жительниц выложила фотографии того, что нашла в лесополосе. На фото изображено четное количество яблок, груш, сырое мясо и открытая бутылка водки.

Автор поста также отмечает, что на этом месте часто видит вместе с водкой копейки.

Часть комментаторов предполагает, что такие действия являются якобы оккультным ритуалом, возможно, «откупом», отдельные пользователи соцсетей не исключают, что так могут действовать догхантеры, которые настроены травить животных, но впоследствии такие комментаторы опровергли свою же версию, отмечая, что водку ни одно из животных пить не будет.

Сообщение жительницы левого берега Киева о регулярных необычных находках. Скриншот со страницы сообщества «Воскресенка+Радужный» в Facebook.

Еще одна из авторов выдвинула «обычную жизненную» версию, мол, такой набор мог забыть «какой-то алкаш». Но, по утверждению комментаторов, такие наборы здесь появляются в канун религиозных праздников.

«Чертей кормят», — предположила еще одна из комментаторов. В свою очередь, автор сообщения пошутила, что при случае нужно поймать «экстрасенса» и накормить его теми фруктами и сырым мясом.

Как следует из комментариев других людей, отреагироваших на нестандартный пост, эта локация не единственная в столице, где заметили загадочные фигуры, выложенные из фруктов и мяса.

Еще одна из авторов утверждает, что аналогичное видела в парке на Троещине на проспекте Червоной калины.

Известный в Украине мольфар Макс Гордеев в комментарии для ТСН.ua высказал мнение, что разложенные таким образом фрукты вместе с сырым мясом и водкой действительно могут быть ритуалом.

«Это чисто языческий ритуал», — говорит мольфар.

И объясняет: «Если имеется сырое мясо — это подношение богам. Если это было недавно, то было осеннее равноденствие (22 сентября — Ред.). Яблоки, водка — это подношение богам, это не несет ничего отрицательного. Люди поблагодарили богов. Каждый должен понимать, что в нашем социуме есть такие люди. Здесь нет ничего ужасного. Этот ритуал связан с благодарностью или человеку что-то нужно. К примеру, деньги. Или хочет прославить богов. К примеру, в Киеве на ведьминой горе каждый день лежат конфеты, яблоки, виноград, вино, другой алкоголь».

При этом Макс Гордеев отмечает, что если бы были видны монеты, деньги, то такой ритуал может свидетельствовать о намерениях определенного человека «откупиться». На фото монет не видно, но автор поста пишет, что время от времени они все-таки там появляются.

Кроме того, Макс Гордеев говорит: «Но если бы там были трупы животных, сердце с ножом — это другое».

Ученый опровергает проведение обряда

В свою очередь, религиовед, профессор Александр Саган в комментарии для ТСН.ua говорит, что вряд ли это является каким-то языческим обрядом.

«Как правило, в дохристианских верованиях есть некий прообраз алтаря, оборудована площадка. К примеру, обложена камнями. Должен быть прообраз какого-нибудь бога. Как правило, водка не входит в этот набор. Я не слышал такого, чтобы во время жертвоприношения ставили водку, тем более открытую бутылку», — объясняет религиовед.

Ученый предполагает, что разложенное четное количество фруктов и кусочков сырого мяса — это чья-то, возможно, нездоровая фантазия после чтения определенной литературы.

По словам Сагана, осторожными в данном случае следует быть владельцам собак, потому как животные могут схватить мясо неизвестного происхождения.

