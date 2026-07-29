В Киеве резко вырастет стоимость проезда в маршрутках: чего и когда следует ожидать пассажирам

В Киеве резко вырастет стоимость проезда в маршрутках

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В Киеве уже в ближайшие дни подорожает стоимость проезда в частных маршрутках. Подорожание планировалось с 15 июля, когда в столице резко подорожал проезд в общественном транспорте с 8 до 30 гривен, но перевозчики отложили повышение тарифа на две недели. Таким образом, уже с субботы, 1 августа, стоимость проезда в маршрутных такси увеличится с 20 до 25 гривен.

Почему перевозчики повышают тарифы

По словам Игоря Мойсеенко, председателя Ассоциации перевозчиков Киева и Киевской области, повышение стоимости проезда связано с тем, что в очередной раз выросла стоимость топлива. На прошлой неделе цены на топливо выросли на 10–15 гривен. Именно этот фактор побуждает перевозчиков изменить тарифы и больше не откладывать повышение цен.

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«С субботы, 1 августа, частные перевозчики будут вынуждены повысить стоимость проезда до 25 гривен за поездку. Повышение тарифов планируется во всех частных маршрутках, работающих в Киеве», — сообщает ТСН.uaпредседатель Ассоциации.

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Нехватка кадров и проблемы с бронированием

Игорь Мойсеенко добавляет, что помимо подорожания топлива существуют и другие факторы, влияющие на рост цен. В частности, это усложнение процесса бронирования водителей маршруток.

«Перевозчикам предъявили более жесткие условия по бронированию, а именно — в размере минимальной заработной платы. Но наша главная проблема — это нехватка водителей. У нас очень большой дефицит кадров. На всех маршрутках, работающих в Киеве, по этой причине на линию выходит значительно меньшее количество подвижного состава. Автобусы в основном стоят в парках, потому что на них некого задействовать», — говорит Игорь Мойсеенко.

К этому он добавляет, что такая же проблема с нехваткой кадров существует и в отношении обслуживающего персонала — слесарей и механиков, занимающихся ремонтом автобусов.

«С персоналом по обслуживанию автобусов сложилась очень сложная ситуация — не хватает специалистов. Повышение стоимости проезда позволит несколько улучшить ситуацию. Конечно, если ничего кардинально не изменится. Мы планировали повысить стоимость проезда ещё с 15 июля, когда подорожал проезд в общественном транспорте Киева. Но затем решение отложили, чтобы оно не было столь шокирующим для пассажиров, поэтому до субботы проезд в маршрутках по-прежнему будет стоить 20 гривен за поездку», — говорит председатель Ассоциации перевозчиков.

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Почему не стоит сравнивать тариф с метро

Кстати, киевские активисты неоднократно заявляли, что повышение стоимости проезда в киевском метро и на электротранспорте до 30 гривен было принято в интересах частных перевозчиков. Мол, город повышает тариф до 30 гривен, а частные перевозчики — до 25–28, и будут получать прибыль. Ведь пассажиры будут ездить на более дешёвом транспорте.

Игорь Мойсеенко опровергает такую версию. Мол, озвучивая такие заявления, эксперты заботятся о собственном пиаре на тему подорожания стоимости проезда, хотя сами хорошо осознают, что без повышения тарифов транспортная отрасль долго существовать не сможет.

«Здесь проблема в другом. Если бы стоимость проезда в общественном транспорте Киева ежегодно корректировалась на 2–3 гривны, то мы бы уже давно пришли к тарифу в 25–27–30 гривен за поездку. И пассажиры не так бы болезненно все это воспринимали. Ведь во время войны у людей мало средств, и мы это прекрасно понимаем. В то же время не проходило и года, чтобы не повышались цены на то, из чего формируется стоимость поездки. В киевских магазинах ежемесячно пересматриваются цены на продукты и товары, и каждый раз в сторону подорожания, а стоимость поездок на транспорте искусственно удерживали на одном уровне почти десять лет. Теперь резкое повышение стоимости проезда действительно воспринимается людьми как шокирующий факт», — объясняет свою позицию Игорь Мойсеенко.

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