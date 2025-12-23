В Киеве российский "Шахед" упал на многоэтажку: что происходит на месте обстрела

Последствия атаки на Киев / © ТСН

Реклама

В Святошинском районе Киева 23 декабря под массированным российским обстрелом Украины вражеский «Шахед» упал рядом с жилым домом.

Об этом с места происшествия сообщает корреспондент ТСН Игорь Бондаренко.

Обстрел Киева

«Российские дроны сегодня утром атаковали киевские многоэтажки. Несколько домов пострадало в Святошинском районе», — говорит корреспондент ТСН.

Реклама

По состоянию на 12:00 известно о 5 пострадавших, среди которых 16-летняя девушка. Также с осколочными ранениями госпитализирована 48-летняя женщина, ее состояние тяжелое.

На крышу одного из домов в Святошинском районе упал российский дрон. Там поврежден фасад, окна, двери. На месте работают спасатели и коммунальщики.

Обстрел Киевщины

Также известно, что из-за российского обстрела Киевской области погиб человек, еще двое пострадали.

В Вышгородском районе возник пожар частного двухэтажного дома. К сожалению, погибла женщина 1949 года рождения. Еще три человека — мужчина 1975 года рождения, женщина 1976 года рождения и девочка 2009 года рождения — получили осколочные ранения.



В Обуховском районе повреждены 2 частных дома. На месте происшествия продолжается разбор разрушенных конструкций и обследование близлежащих жилых домов.

Реклама

на YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: ТСН 12:00 НОВОСТИ 23 декабря. АТАКА не без последствий! СВАРКИ через Рождество! Что задумали у ТРАМПа?