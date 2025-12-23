- Дата публикации
В Киеве российский "Шахед" упал на многоэтажку: что происходит на месте обстрела
Россияне во время массированного обстрела Украины атаковали также Киев и область.
В Святошинском районе Киева 23 декабря под массированным российским обстрелом Украины вражеский «Шахед» упал рядом с жилым домом.
Об этом с места происшествия сообщает корреспондент ТСН Игорь Бондаренко.
Обстрел Киева
«Российские дроны сегодня утром атаковали киевские многоэтажки. Несколько домов пострадало в Святошинском районе», — говорит корреспондент ТСН.
По состоянию на 12:00 известно о 5 пострадавших, среди которых 16-летняя девушка. Также с осколочными ранениями госпитализирована 48-летняя женщина, ее состояние тяжелое.
На крышу одного из домов в Святошинском районе упал российский дрон. Там поврежден фасад, окна, двери. На месте работают спасатели и коммунальщики.
Обстрел Киевщины
Также известно, что из-за российского обстрела Киевской области погиб человек, еще двое пострадали.
В Вышгородском районе возник пожар частного двухэтажного дома. К сожалению, погибла женщина 1949 года рождения. Еще три человека — мужчина 1975 года рождения, женщина 1976 года рождения и девочка 2009 года рождения — получили осколочные ранения.
В Обуховском районе повреждены 2 частных дома. На месте происшествия продолжается разбор разрушенных конструкций и обследование близлежащих жилых домов.
