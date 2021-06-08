В Киеве с 10 этажа выбросили пса: владельцу животного "светит" до восьми лет тюрьмы

Сейчас в полиции собирают доказательства жестокого обращения с животным.

В Киеве с 10 этажа выбросили собаку. Визг услышали соседи, они и выбежали на улицу. Зато пьяный владелец пытался затянуть полуживого пса домой. Пришлось вызвать полицию. Собаку освободили, но довезти до клиники — не успели. Между тем душегуба из полиции отпустили. Почему и чем заканчивается расследование таких дел, — говорится в сюжете ТСН.19: 30.

Грохот и визг услышали студенты из общежития напротив. Они и сняли видео. Говорят, что мужчина был пьян, поэтому предлагали помощь. Тот от нее отказался.

Пока на место ехали копы, соседи вырвали пса из рук его владельца и увезли несчастного в ветклинику. По дороге собака умерла.

Между тем его хозяина из участка отпустили. Оснований задерживать не было, так как на момент допроса пес еще был жив. Теперь квалификацию производства изменили. Начато досудебное расследование по ч. 3 ст. 299 УК — жестокое обращение с животными.

Журналисты пытались пообщаться с мужчиной. Дверь открыла его жена. Говорит, что животное упало случайно. Однако, что это был несчастный случай — ни соседи, ни консьержи не верят.

В клинике сообщили, что собака умерла от падения с высоты, но для более детального диагноза тело отправили на вскрытие.

Сейчас в полиции собирают доказательства жестокого обращения с животным. Впрочем, до конца такие дела доказывают крайне редко.

Так, например, в феврале этого года в Одесской области мужчина проломил череп и разбил челюсть соседском хаски за то, что тот задушил его кур. Пес выжил, и мужчина отделался административным наказанием. Люди, которые об этом узнали, совершили над ним самосуд.

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Самая большая сложность — это проведение судебно-ветеринарной экспертизы. Потому судебно-ветеринарных экспертов только два в Украине.

Экспертизу тела должны сделать в Киеве. Она и установит точную причину смерти. Если вину его владельца докажут — мужчине могут приговорить к восьми годам тюрьмы.

Напомним, в Киеве кошка спит на коврике у двери квартиры, откуда выехала ее хозяйка.

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