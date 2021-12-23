В Киеве СБУ проводит обыски в гостинице, где живут иностранцы, чтобы воспользоваться услугами суррогатных матерей

Обстоятельства происшествия еще устанавливаются.
В Киеве СБУ проводит обыски в гостинице и клинике, расположенной там, где останавливаются иностранцы, чтобы воспользоваться услугами суррогатных матерей.
Об этом 23 декабря говорится в сюжете ТСН.16:45.
Владельцы отеля жалуются, что якобы иностранцы и младенцы пострадали из-за действий правоохранителей. В СБУ ситуации пока не комментируют.
Корреспондент ТСН с места происшествия сообщил, что пока ситуация полностью не ясна, поскольку правоохранители еще ничего не прокомментировали. В комментарии журналисту ТСН представители гостиницы жаловались, что приехавшие в Украину иностранцы, чтобы забрать своих биологических детей не могли ни попасть, ни выйти из гостиницы.
Адвокат заведения убеждает, что есть и перебои с питанием для детей и заявил, что якобы к детям не могут попасть педиатры. Тем не менее, журналист ТСН отмечает, что он видел, как иностранцы заходили и выходили из гостиницы.
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