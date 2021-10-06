В Киеве семья во время пикника наткнулась на самого ядовитого паука Украины

В Киеве семья во время пикника наткнулась на самого ядовитого паука Украины

Нашли одного из самых ядовитых пауков Украины вблизи леса на столичной Троещине.

В Киеве семья Банацких во время отдыха наткнулась на самого ядовитого паука Украины — краснокнижного Ерезуса (лат. Eresus niger Petagna). Нашли его в лесу, когда тот "мчался" по дорожке.

Об этом 6 октября говорится в сюжете ТСН.19: 30.

Увидеть такое — редкость, говорят ученые. Потому пауки этого вида живут скрыто.

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Столичная Троещина. Озеро Алмазное. Рядом — лес. Именно сюда накануне пришел киевлянин Игорь с семьей на пикник. Здесь человек нашел наиболее ядовитого паука Украины.

"Папа, смотри здесь какой-то паук красный, яркий, необычный", — так закричал маленький Святослав, когда, играя с сестрой, увидел, как по тропинке ползет красный паук.

"Потому что я знаю этого паука давно. По фотках по Интернету знаю, как он живет и все такое. Мое увлечение с детства. Не только красивый, но и опасен. Но не смертельно. Укус может вызвать отеки, боль и онемение конечностей минимум на неделю. Поэтому вели себя с пушистым осторожно. Ну на руки мы его не брали, он не прыгает. Когда я его фотографировал, то он настораживался, но потом успокоился и побежал далее", — сказал киевлянин Игорь Банацкий.

Оксана Мороз, биолог-исследователь отдела акватеррариума Киевского зоопарка, отмечает, увидеть сейчас этого паука — это уникальный случай, потому что они норные животные, они не бегают по лесу так как другие пауки, они сидят в норках и ждут добычу.

Также она пояснила, почему же он все-таки вылез из норы.

"Сейчас он мигрирует и ищет самку, чтобы спариться. Пауки эти уже давно занесены в Красную книгу. Не нашли их и в зоопарках. В основном они живут в лесах на севере Евразии. За необычный внешний вид их очень ценят арахнологи — люди, изучающие пауков ", — говорит Оксана Мороз.

Новости Украины: в Киеве семья наткнулась на ядовитого паука

"Пауки, которые живут в Украине, они мне немного отвратительны. В них тонкие лапки. А вот Ерезуса завел бы, — говорит арахнолог Руслан Билякович, если бы не одно "но "- чтобы он был не ядовит.

В коллекции мужчины есть разные: и дружелюбны, и не очень. Кроме того, сохраняет Руслан еще и паучьи шкуры.

"Вот здесь у меня живут шкуры пауков. На самом деле, никто никого не убивал. Пауки просто большие модники и они ежегодно меняют шубку. Что с этой шубы можно сделать? — Напугать кого-то", — рассказывает с улыбкой арахнолог Руслан Билякович.

В свою комнату, которую он называет домом паука, даже водит экскурсии. И главная его задача говорит: донести, что к паукам надо относиться с уважением. Ядовитые те или нет.

Напомним, в субботу, 2 октября, один из местных жителей во время прогулки с детьми заметил паука, или как называют ученые Ерезус Нигер.

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