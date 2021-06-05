В Киеве сгорел и взорвался микроавтобус — эксклюзивное видео

Причина возгорания пока неизвестна.

Под вечер субботы, 5 июня, на проспекте Победы на Нивках в Киеве вспыхнул микроавтобус.

Журналист ТСН.ua передает с места события, что транспортное средство пылало на крайней правой полосе. Огнем был охвачен весь микроавтобус. В какой-то момент произошел взрыв — это могло быть топливо.

На место приехали сразу две пожарные машины и начали тушить пламя.

Сейчас движение транспорта по проспекту Победы в районе Нивок затруднено.

Что стало причиной возгорания и есть ли пострадавшие, пока неизвестно. Микроавтобус сгорел полностью.

В Киеве загорелся и взорвался микроавтобус

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