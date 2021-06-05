В Киеве сгорел и взорвался микроавтобус — эксклюзивное видео

Причина возгорания пока неизвестна.
Под вечер субботы, 5 июня, на проспекте Победы на Нивках в Киеве вспыхнул микроавтобус.
Журналист ТСН.ua передает с места события, что транспортное средство пылало на крайней правой полосе. Огнем был охвачен весь микроавтобус. В какой-то момент произошел взрыв — это могло быть топливо.
На место приехали сразу две пожарные машины и начали тушить пламя.
Сейчас движение транспорта по проспекту Победы в районе Нивок затруднено.
Что стало причиной возгорания и есть ли пострадавшие, пока неизвестно. Микроавтобус сгорел полностью.