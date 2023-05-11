В Киеве школа тринадцать лет закрыта на реконструкцию: что с ней не так

В КГГА объяснили, почему так происходит и когда могут приступить к работе.

Несмотря на войну, киевляне обсуждают в социальных сетях необычную тему – странную реконструкции школы в Подольском районе столицы. Речь идет о специализированной школе №114 по улице Кирилловской, 87/89. Случай действительно уникальный, ведь учебное заведение уже почти 13 лет (!) находится "на реконструкции", но рядом со школой даже не пахнет ремонтом.

Школа на Подоле не пострадала от вражеских обстрелов, но ее постепенно убивает время и бездействие чиновников — фасад осыпается, а на стенах появляются рисунки местных "художников". Учащиеся вынуждены ездить в другие учебные заведения района. Сайт ТСН.ua выяснял, что не так с этой школой и когда можно надеяться на ее реальную реконструкцию.

Что говорят в районе

В управлении образования Подольского района нам рассказали, что в 2018 году, решением Киевсовета, функции заказчика по реконструкции школы №114 были переданы КП "Киевжилспецэксплуатация".

"Функции заказчика по реконструкции школы и все имеющиеся документы, удостоверяющие права заказчика, а именно — проектная, договорная, бухгалтерская и вся другая важная документация передана КП "Киевжилспецэксплуатация", — сообщил сайту ТСН.ua Алексей Сидоренко, начальник управления образования Подольской РГА.

Чиновник добавляет, что кроме школы №114 сейчас в завершении реконструкции нуждается учреждение общего среднего образования №242 на проспекты Правды, 64-г в Подольском районе. Реконструкция была начата в 2021 году, там должна появиться пристройка.

Также в реконструкции нуждается лицей "Подол" №100, поскольку зданию уже более 200 лет – построено в 1799-1801 годах на улице Покровской, 4/6.

Есть потребность в реконструкции для учебных заведений №2 (на улице Копыловская, 36) и №19 (на улице Белицкой, 55) – их нужно реконструировать из-за удовлетворительного состояния сооружений.

Всего, по словам чиновника, в школах района учится 21 182 ребенка, что соответствует мощностям заведений среднего образования Подольского района (с учетом школы №114). А вот с детскими садами в районе есть проблемы.

"Учитывая интенсивную застройку микрорайонов таких, как: Виноградарь (ЖК "Варшавский", "Синеозерный", "Сырецкие сады") Куреневка (ЖК "Парковый город", "Парковый квартал", "Город цветов", "Новомостицкий", "Кирилловская роща" ") Центр Подола (Рыбальский остров, Воздвиженка, ЖК 044, ЖК Новый Подол, Андреевский City Space) в управлении образования есть необходимость в строительстве новых заведений дошкольного образования в указанных выше микрорайонах Подольского района", — сообщает Алексей Сидоренко.

Почему так затянулась реконструкция

В КП "Киевжилспецэксплуатация" нам сообщили, что школа №114 на улице Кирилловской была построена в 1952-1954 годах. В связи с аварийным состоянием здания школы ее эксплуатация была остановлена в июне 2010 года.

Реконструкция учебного заведения предусматривает полный демонтаж трехэтажного строения школы и одноэтажного здания мастерской, а также строительство четырехэтажного здания и мастерской без изменений геометрических размеров с учетом новых требований в государственных строительных нормах. То есть, фактически, строительство новой школы, которое почему-то чиновники называют реконструкцией.

Еще в 2011 году была разработана проектно-сметная документация реконструкции школы стадии "проект". Но почему не начались сами работы по реконструкции, нам объяснить не смогли. В коммунальном предприятии информируют, что по ценам 2017 года сметная стоимость реконструкции школы №114 составила почти 105 миллионов гривен.

"За период с 2019 по 2021 годы за счет бюджетных ассигнований в сумме более 6 миллионов гривен разработана проектная документация по реконструкции школы. В настоящее время она уже нуждается в корректировке для определения стоимости работ по реконструкции. Следует отметить, что с 2020 года главным распорядителем бюджетных средств по этому объекту был определен Департамент образования и науки КГГА. Но средства не выделялись в связи с дефицитом бюджета специального фонда", — сообщил сайту ТСН.ua Дмитрий Ветох, начальник КП "Киевжилспецэксплуатация".

Он добавляет, что КП неоднократно обращалось в Департамент образования и науки КГГА с предложением о выделении средств для корректировки и перезагрузки проектной документации и в дальнейшем выполнения строительно-монтажных работ.

"На 2021 год планировалось освоить почти 82 миллиона гривен. В случае выделения бюджетных средств у нашего предприятия будет возможность выполнять работы по реконструкции школы", — уверяет Дмитрий Ветоха.

Что говорят в департаменте?

Между тем, в Департаменте образования и науки КГГА нас заверили, что согласно программе социального и экономического развития Киева на 2021-2023 годы средства в 2023 году на реконструкцию школы №114 в Подольском районе не предусмотрены.

"Вопрос по реконструкции этого учебного заведения будет рассмотрен после прекращения или отмены военного положения. С 24 февраля 2022 года все усилия структурных подразделений КГГА и Киевсовета направлены на обеспечение работы критической инфраструктуры и выполнение первоочередных работ по ликвидации последствий вооруженной агрессии России, в частности связанных с повреждением зданий и сооружений, обустройством простейших укрытий", — сообщил сайту ТСН. ua Илья Пасько, начальник управления капитальных расходов, заместитель директора Департамента образования и науки КГГА.

Он добавляет, что по программе "Образование" на реконструкцию учебных заведений столицы на этот год выделено более 225 миллионов гривен.

Ранее сайт ТСН.ua рассказывал трагическую историю о 14-летнем школьнике, которого убила российская авиабомба.

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