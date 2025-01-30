В Киеве школьники играли в "ТЦК" и чуть не покалечились: что об этом говорят в полиции

В середине января в социальных сетях активно обсуждали необычный случай в одной из школ Киева. Якобы на перемене ученики играли в "ТЦК" и один рукой сделал другому захват шеи и чуть не сломал нос.

Играли в "ТЦК" и чуть не сломали нос

О таких странных и опасных играх школьников сообщалось в Сети:

"Здравствуйте, уважаемые родители! Переговорите с детьми о последствиях опасных игр. Сегодня во время перерыва дети играли в игру "ТЦК" и выполняли захват рукой шеи, едва не сломав нос. Объяснительные написанные, разговор с заместителем директора по воспитательной работе провели!", – указано в сообщении из Сети.

Взрослых эта тема уже не удивляет, вот что люди пишут по этому поводу:

"Как говорят, что видят в то и играют. Но это откровенный трэш", – написала Эвелина.

"А что тут странного? Если в 2014 году играли в Майдан и беркутов", – замечает пользовательница сети Екатерина.

Люди вспоминают, как в своем детстве играли в то, что было на тот момент популярно – ковбоев, индейцев, казаков-разбойников и в войну.

Что говорят в полиции

ТСН.ua поинтересовался у полиции Киева, действительно ли был зафиксирован такой случай.

В ювенальной полиции Киева говорят, что тоже видели сообщения о детских играх в "ТЦК", но был ли такой случай действительно подтвердить не смогли.

"По информации отдела ювенальной превенции управления превентивной деятельности ГУ НП в городе Киеве сообщения об опасных играх детей в "ТЦК" в одной из школ столицы в подразделения полиции Киева не поступали. Относительно сообщения, которое распространялось в Сети, его происхождение пока не установлено", – рассказали ТСН.ua в полиции Киева.

Там добавляют, что в целях обеспечения законных прав и интересов детей, предотвращению правонарушений в детской, в частности образовательной среде, выявления причин и условий, способствующих их совершению, оказания помощи детям уязвимых категорий, а также налаживания партнерских отношений полиции с детьми полицейские подразделения ювенальной превенции на постоянной основе проводят профилактические мероприятия в учебных заведениях столицы.

Обеспечено максимальное присутствие ювенальных полицейских в учебных заведениях для создания безопасной образовательной среды.

Постоянный мониторинг сети

Кроме того, ювенальными полицейскими постоянно осуществляется мониторинг социальных сетей по выявлению публикаций с участием несовершеннолетних. Указанное направление деятельности находится на постоянном контроле руководства столичной полиции и является приоритетным.

"По данному направлению работы в отделе ювенальной превенции управления превентивной деятельности ГУ НП в Киеве закреплен полицейский, контролирующий события с участием детей в интернете и в случае обнаружения, данное событие регистрируют в журнал единого учета заявлений и сообщений о совершенных уголовных правонарушениях и других событиях территориальных управлений полиции ГУ НП в Киеве и по результатам проверок принимается решение согласно действующему законодательству", – отмечают в полиции Киева.

Там добавляют, что подразделениями ювенальной превенции совместно с педагогическими коллективами учебных заведений нарабатываются комплексные меры по противодействию и предотвращению правонарушений в ученических коллективах с использованием интерактивных методик, воркшопов, вебинаров, тренингов, лекций и бесед.

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ТСН Новости 17:00 30 декабря. Обмен пленными! ДТП в Закарпатье! Детские игры с оружием!

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