В Киеве сильно затопило одну из улиц, автомобили погрузились в воду: что произошло (фото, видео)

На одной из улиц столицы прорвало трубу.

Сегодня, 22 февраля, в Киеве из-за прорыва трубы затопило улицу Драгоманова 17.

Видео с затопленной дорогой появилось в местных Телеграмм-каналах.

На роликах заметно, как вода на улице поднимается от движения автомобилей. Остальные машины стоят у дороги.

Как сообщили ТСН.ua в Киевводоканале, на место аварии направили ремонтные бригады. Специалисты должны обследовать участок и перекрыть утечку воды.

Детали обещают рассказать позже.

Напомним, 2 февраля в Киеве прорвало трубу теплосети по ул. Малевича, в результате чего горячая вода полилась по дороге и тротуару, а всю улицу затянуло паром.

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