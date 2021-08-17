В Киеве скандал из-за установки инсталляции советского прошлого на Аллее Героев Небесной Сотни: активисты начали демонтаж

В Киеве скандал из-за установки инсталляции советского прошлого на Аллее Героев Небесной Сотни: активисты начали демонтаж

На место прибыл мэр Кличко и полиция.

Скандал в Киеве — на Аллее Героев Небесной Сотни появилась инсталляция, посвященная советскиму прошлыму. Но киевляне сразу возмутились в Сети, ведь место для украинцев важно после расстрелов на Майдане.

Об этом сообщает корреспондент ТСН Виктория Никоненко.

Ви що, геть подуріли???!!! Нешановні "майстри свята"! Навіщо ця ганебна "совковщина", та ще й на такому чутливому для... Опубліковано Oleksandr Motornyi Вівторок, 17 серпня 2021 р.

Инсталляцию якобы установили к годовщинк Независимости, и предварительно получили разрешения у руководства Национального мемориального комплекса. Но после огласки к месту прибыл мэр Киева Владимир Кличко и заявил, что инсталляцию обязательно разберут.

К "выполнению" присоединились сразу несколько активистов, которые начали разбирать конструкции. К месту уже прибыла полиция, которая остановила незаконные действия.

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