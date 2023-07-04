В Киеве случился масштабный пожар: в небо поднялся черный дым (фото)

Столичные пожарные уже выехали на ликвидацию пламени.
В Киеве загорелся масштабный пожар на левом берегу столицы.
Очевидцы сообщают о большом столбе дыма, который поднимается в небо возле ЖК "Комфорт Таун", он виден в нескольких километрах.
В ГСЧС Киева нам сообщили, что пламя вспыхнуло на улице Фанерной, 1-А в Днепровском районе столицы.
"Известно, что загорелся мусор рядом с гаражом. Пожарные подразделения уже выехали на ликвидацию огня. Пока неизвестна площадь возгорания. Но много черного дыма может быть от обычной шины, случайно загоревшейся с мусором", — рассказали сайту ТСН.ua в ГСЧС Киева.
Напомним, в Киевской области умер двухмесячный младенец, потому что мать его не лечила.
Также под Киевом обнаружено тело несовершеннолетней девушки.
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