В Киеве слышен грохот бронированных машин, взрывы и выстрелы: что происходит

В Киеве слышен грохот бронированных машин, взрывы и выстрелы: что происходит

Укрепление для подготовки обустроили, как во время реальных боев.

В столице продолжается обучение территориальной обороны. Военные и резервисты отрабатывают, как действовать в случае, если нужно будет защищать столицу.

Об этом говорится в ТСН.12.00.

Одну из площадок для тренировок устроили на окраинах города. По легенде, враг пытается прорваться в Киев, а силы территориальной обороны — дают им бой.

Участие в учениях принимают резервисты, солдаты срочной службы и президентский полк. Вместе должны научиться слаженно защищать объекты критической инфраструкктуры, как, например, ТЭЦ или админздания.

Укрепление для подготовки обустроили, как во время реальных боев. Патроны используют холостые, вместо мин и гранат — взрыв-пакеты. Учения продлятся к пятнице, поэтому армейцы призывают местных не пугаться громких звуков.

«До этого территориальная оборона у нас была. Она вводилась, когда проводился режим военного положения. Мы все эти вопросы выводим в правовое поле, чтобы все мероприятия национальной безопасности и территориальной обороны были с едиными замыслами и планами», — заявляет генерал-майор командующий территориальной обороны Киева Анатолий Баргилевич.

Новости Украины: в Киеве проходит обучение территориальной обороны

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