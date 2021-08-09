В Киеве слышен грохот бронированных машин, взрывы и выстрелы: что происходит

Укрепление для подготовки обустроили, как во время реальных боев.
В столице продолжается обучение территориальной обороны. Военные и резервисты отрабатывают, как действовать в случае, если нужно будет защищать столицу.
Об этом говорится в ТСН.12.00.
Одну из площадок для тренировок устроили на окраинах города. По легенде, враг пытается прорваться в Киев, а силы территориальной обороны — дают им бой.
Участие в учениях принимают резервисты, солдаты срочной службы и президентский полк. Вместе должны научиться слаженно защищать объекты критической инфраструкктуры, как, например, ТЭЦ или админздания.
Укрепление для подготовки обустроили, как во время реальных боев. Патроны используют холостые, вместо мин и гранат — взрыв-пакеты. Учения продлятся к пятнице, поэтому армейцы призывают местных не пугаться громких звуков.
«До этого территориальная оборона у нас была. Она вводилась, когда проводился режим военного положения. Мы все эти вопросы выводим в правовое поле, чтобы все мероприятия национальной безопасности и территориальной обороны были с едиными замыслами и планами», — заявляет генерал-майор командующий территориальной обороны Киева Анатолий Баргилевич.