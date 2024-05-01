В Киеве сносят скандальный монумент, символизирующий "вечное желание Украины воссоединиться с Россией"

Арка свободы украинского народа пока не будет демонтирована.

В столице начали демонтаж гранитного памятника, изображавшего Переяславскую раду. Из-за сложности работы продлятся не один день.

Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Александра Романюка.

С утра под Аркой свободы украинского народа демонтируют гранитный памятник Переяславской раде.

Горожане на это реагируют по-разному:

"Хорошо, что демонтируют этот объект. Это событие фактически означало российский плен, в который попала Украина".

"Не знаю. Пусть бы пока стоял. Подождали бы".

Монумент появился здесь еще в 1982 году в честь 65-летия октябрьского переворота. Архитектурный ансамбль состоял из трех частей. Это - арка, бронзовая скульптура украинцу и россиянину, а также гранитного монумента, посвященного Переяславской раде.

Формально – композиция должна была символизировать "дружбу между народами". Но в советской версии это трактовалось как "вечное желание Украины воссоединиться с Россией".

Арка свободы украинского народа

"Сам комплекс и, в частности, монумент имел разную славу среди киевлян. Арке дали название ига, которое советы навесили на Украину. Гранитную скульптуру также не раз обрисовывали бранными надписями. А призывы демонтировать ансамбль появились сразу после провозглашения Независимости. На уровне власти о демонтаже впервые заговорили в 2016 году. Тогдашний министр культуры Евгений Нищук призвал сделать здесь монумент павшим украинским героям. Но дальше идеи дело не пошло. Только после полномасштабного вторжения арку переименовали. Из "дружбы народов" - в "Арку свободы украинского народа". А вот бронзовую скульптуру - спилили", - говорит Александр Романюк.

В конце этого марта экспертная комиссия при Национальном институте памяти дала свое заключение остаткам монумента - он вреден для Украины.

Позже уже Минкульт по рекомендации Института вычеркнул ансамбль из перечня объектов, охраняемых государством. И это позволяло его демонтировать.

"В КГГА заявили - саму арку точно не будут демонтировать, потому что слишком дорого и украинцы переосмыслили ее восприятие. А вот к монументу Переяславской рады таки приехала строительная техника", - говорит корреспондент ТСН.

Перед разбором, говорят в коммунальном предприятии "Киевблагоустройство", подробно изучали документацию. Памятник состоит из почти 20 гранитных элементов весом от 6 до 7 тонн неровной формы. Их разъединяют и уже тогда снимают.

Сами работы из-за сложности демонтажа продлятся несколько дней.

Арка в Киеве

Ранее в КГГА отмечали, что демонтаж бывшей Арки дружбы народов может быть опасен.

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