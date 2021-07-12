В Киеве сносят уникальное сооружение в стиле модернизма "Квіти України": видео

Люди снесли часть ограждения и остановили демонтаж, ждут представителей застройщика.

В Киеве начался демонтаж павильона "Квіти України" — величественного здания в стиле модернизм, которое является украшением Шевченковского района. Павильон расположен по адресу: улица Сечевых Стрельцов, 49.

Сейчас люди снесли часть ограждения и остановили демонтаж, ждут представителей застройщика.

Об этом рассказала корреспондент ТСН Татьяна Фруктовая.

Активисты сообщили, что техника под зданием появилась ночью, а демонтаж начался сегодня в 12:30. Они добавили, что застройщик отказывается останавливать демонтаж.

"Остановки работ не будет. Демонтаж передней части здания начнется в ближайшее время", — написала вчера, 11 июля, активистам представитель застройщика Ольга Соловей.

По состоянию на 13:30 была снесена нижняя часть атриума (центральное пространство здания), сообщил в Facebook народный депутат Дмитрий Гурин.

"Там были витражи, которые продержались здесь все годы независимости, их делали классные художники. Так вот все это куда-то просто вывозится. Нам не обещают, не гарантируют, что это вернется когда-нибудь, и собственно с обществом никак коммуницируется, что здесь будут делать", — говорит представительница инициативной группы "Сохранить Квіти України" Леся Донец.

Как сообщалось, к сожалению, этот дом не является памятником. Но, реконструкция без согласования автора оригинального проекта Николая Левчука, очень напоминает нарушения пункта 4 части 1 статьи 14 ЗУ "Об авторском праве и смежных правах" и статьи 7 Закона Украины "Об архитектурной деятельности". Активисты недавно обратились в органы местной власти с требованием предоставить этому зданию официальный статус новой достопримечательности.

Справка: "Квіти України" — учебно-методический павильон в стиле послевоенного модернизма, построенный в 1983-85 годах. В 1986 проект получил награду Союза архитекторов как одно из лучших архитектурных произведений того года.

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