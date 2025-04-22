В Киеве снова ремонтируют Крещатик: для чего это делается и почему город может остановиться

В Киеве начался ремонт улицы Крещатик

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В Киеве коммунальные службы приступили к текущему ремонту главной улицы страны — Крещатик. До 26 апреля там было ограничено движение транспорта от Европейской площади до бульвара Тараса Шевченко. Из-за чего в центральной части столицы возникли немалые пробки.

ТСН.ua выяснял зачем город начал текущий ремонт Крещатика во время войны и есть ли в этом большая необходимость и польза, кроме километровых пробок в центре города.

Благоприятная погода и безбарьерный перекресток

В КГГА отмечают, что на Крещатике с наступлением благоприятных погодных условий начался ремонт улично-дорожной сети. Дорожники выполняют ямочный ремонт проезжей части.

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Ограничения будут действовать :

21, 22, 23 и 25 апреля с 22:00 до 6:00;

22, 23, 24 и 26 апреля с 8:00 до 17:00.

В дальнейшем на Крещатике обновят дорожную разметку и приступят к подготовке инфраструктуры к следующему этапу — обустройству безбарьерного регулируемого перекрестка.

В рамках работ проведут мероприятия по удобному и безопасному пешеходному движению:

снизят бордюрный камень;

установят тактильную навигацию для ориентировки людей с нарушениями зрения;

обновят светофорные объекты, в частности добавят пешеходную фазу регулировки движения.

Сколько на это потратят бюджетные средства в КГГА не сообщают.

Поможет ли текущий ремонт?

По мнению экспертов, Крещатик нуждается не в текущем или среднем ремонте, а именно в капитальном или реконструкции. Все что сейчас за неделю сделают ремонтники на главной улице страны — залатают ямки и «запломбируют» смолой трещины в дорожном полотне, которые через полгода-год снова нужно будет латать.

«Текущий ремонт Крещатика — это эдакий евроремонт в духе 90-х годов. Когда берут «хрущевку» и красят в ней стены в какой-то цвет. Максимум улучшений — изменение цвета и перенос розеток из средины стены вниз. Но проводку при этом менять никто не собирается. Где-то так и с ремонтом Крещатика. Такие ремонты улицы почти ничем не помогут, потому что Крещатик уже очень давно нуждается именно в капитальном ремонте или комплексной реконструкции», — рассказывает ТСН.ua Дмитрий Бесплалов, эксперт по транспортному планированию.

Что на самом деле необходимо Крещатику?

Он добавляет, что во время капремонта полностью снимается верхний слой асфальта и укладывается новый. А при реконструкции нужно еще и поменять инженерные коммуникации под улицей. В случае Крещатика проверить состояние коллектора, в котором протекает одноименная река.

«Текущий ремонт от реконструкции отличается тем, что ремонт предполагает сохранение всех параметров улицы, которые были до этого: ширина проезжей части, тротуаров, бульварной части. То есть такой ремонт не предполагает переосмысления центральной улицы страны, чтобы она лучше выполняла свои функции как в ежедневной эксплуатации, так и раз в год во время проведения военного парада. Текущий ремонт означает, что ничего не будут делать с инженерными сетями под самой улицей, а для Крещатика это уже крайне необходимо сделать», — отмечает эксперт.

Остановится ли город из-за ремонта?

Дмитрий Беспалов отмечает, что по Крещатику за сутки проезжают несколько десятков тысяч автомобилей. Улица выполняет транзитную функцию, то есть значительное количество автомобилей на Крещатике не останавливаются, а следует на Печерск или Подол или в обратном направлении. Поэтому перекрытие или ограничение движения на Крещатике — повлечет за собой перегрузку транспортом на ближайших участках уличной сети.

«Киев настолько перенасыщен трафиком, что я не думаю, что это еще больше усугубит и так плохое положение с трафиком. Мы в транспортном планировании уже даже устали считать, когда ситуация — «хуже не придумаешь», может быть еще хуже. Конечно, из-за текущего ремонта будут локальные ухудшения для автомобилистов, которым придется стоять в пробках. А в целом мне кажется, что Киев вряд ли сильно это почувствует, потому что и так все очень плохо с трафиком. Город не останавливается даже если перекрывают стратегические мосты, оставляя для проезда одну полосу. Поэтому из-за частичного перекрытия Крещатика Киев точно не остановится. Но продолжительность поездок значительно увеличится, как и расходы автовладельцев и доступность к центру», — отмечает Дмитрий Беспалов.

Недостатки Крещатика, которые нужно исправлять

Эксперт по транспортной планировке говорит, что Крещатик – это отличный пример улицы с чрезмерной пропускной способностью. Фактически это дорога, которая зажата между двумя площадями Европейской и Бессарабской. Одна – не способна предоставить большой трафик, а другая не способна его через себя пропустить.

«При этом у Крещатика есть восемь широких полос для движения транспорта, а вот выделенной полосы для общественного транспорта на нем нет, хотя общественный транспорт здесь ездит — автобусный маршрут №114, который называют «исполняющим обязанности метро на Троещину». К сожалению, на Крещатике нет каких-то инклюзивных пешеходных переходов, а есть только эти позорные подземные переходы, по которым и здоровым людям передвигаться трудно, а для граждан с недостатками здоровья, особенно для тех, кто передвигается на колясках — это настоящий ужас», — отмечает Дмитрий Беспалов.

Скандал из-за пешеходного перехода

Кстати, из-за пешеходного перехода на Крещатике разразился скандал между КГГА и КГВА. Тимур Ткаченко, начальник военной администрации настаивает на обустройстве наземного пешеходного перехода на Крещатике в районе улицы Прорезной, который необходим как часть проекта по безбарьерности в городе. А мэр Киева Виталий Кличко якобы против такого решения.

Дмитрий Беспалов считает, что напротив Прорезной через Крещатик действительно можно сделать наземный пешеходный переход и срегулировать там движение транспорта, но указывает на важный нюанс.

«Непрерывное движение транспорта по Крещатику возле Прорезной не нужно, думаю там можно обустроить движение для пешеходов с островками безопасности. Но такое решение должно быть предложено именно проектировщиками, потому что делать наземный пешеходный переход через Крещатик во время текущего ремонта и еще на скорую руку — не вариант. Могут возникать проблемы с подтоплением этого участка во время сильных ливней. То есть появление такого наземного перехода следует запланировать в проектной документации в рамках капитального ремонта или реконструкции улицы, предусмотреть достаточное количество дождеприемников и качественное освещение наземного перехода», — отмечает Дмитрий Беспалов.

Ранее ТСН.ua рассказывал, что на главной улице Киева появится новый наземный переход.

Дата публикации 15:46, 13.03.24 Количество просмотров 232 Бизнес убегает с Крещатика! Почему главная улица Киева остается без предприятий?