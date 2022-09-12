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В Киеве сообщают о заминировании многих школ и ТРЦ: что известно

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В Киеве сообщают о заминировании многих школ и ТРЦ: что известно

Фото: Взгляд

В некоторых учреждениях родителям младших школьников посоветовали забрать своих детей домой.

В Киеве днем 12 сентября сообщили о заминировании ряда школ и торгово-развлекательных центров.

"К нам поступили сообщения о заминировании ряда объектов, сейчас мы это проверяем", — рассказали TСН.ua в отделе коммуникаций полиции Киева.

Правоохранители пока не разглашают количество ТРЦ и школ, которые якобы заминированы, но говорят, что информация касается многих объектов.

Как рассказали нам киевские учителя, что в некоторых учреждениях родителям младших школьников посоветовали забрать своих детей домой.

Напомним, СБУ нейтрализовала еще одну ботоферму в Киеве, которая "сотрудничала" с PR-компаниями России. Злоумышленники создали 3 тысячи фиктивных аккаунтов для распространения деструктивного контента в популярных социальных сетях.

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