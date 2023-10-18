В Киеве состоится благотворительный вечер "Ukrainians for Ukraine" с участием Джамалы, групп Kazka и Авиатор

Все вырученные средства в рамках мероприятия будут направлены на поддержку ВСУ и решение актуальных потребностей.

24 октября, во вторник, в Киеве состоится благотворительный вечер "Ukrainians for Ukraine", организованный волонтерами для поддержки Сил безопасности и обороны Украины и детей-переселенцев. В рамках мероприятия будут выступать известные украинские звезды — певица Джамала, группы Kazka и Авиатор, а ведущим мероприятия станет Юрий Горбунов.

Основной частью мероприятия будет благотворительный аукцион, который поддержали главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Валерий Залужный, известные украинские художники, действующий чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик и мэр Киева Виталий Кличко. В частности, среди участников мероприятия будут разыграны уникальные лоты, чтобы собрать максимальное количество средств для решения актуальных нужд украинского войска, в частности приобретение на запрос необходимых внедорожников и пикапов, а также для поддержки детей, которые вынужденно оставили свои дома.

Вечер пройдет в Osocor Residence (улица Виноградная, 2). Организаторы мероприятия – Саргис Саргсян и благотворительный фонд "Батальон Волонтер".

"На прошлых мероприятиях в Греции, Португалии, Австрии и Украине мы аккумулировали уже более 5 млн гривен на нужды ВСУ. Поэтому не останавливаемся и продолжаем делать добрые дела, чтобы поддерживать украинских защитников и защитниц и обеспечивать их всем необходимым, чтобы наша Перемога наступила как можно быстрее", – прокомментировали организаторы.

Приобрести билеты на мероприятие и поддержать таким образом благотворительное событие можно на официальном сайте Concert.ua и Kontramarka.ua.