В Киеве состоялась магическая гала-премьера фильма "Вартові Різдва" - чудо и настоящий праздник (фото, видео)

Премьера "Стражей Рождества"

«Вартові Різдва» — на почтовой марке. К премьере новой рождественской сказки «Укрпочта» выпустила праздничную марку. Ее торжественное погашение состоялось на допремьерном показе фильма.

«Вартові Різдва» — картина производства 1+1 Медиа вместе с партнерами открывает праздничный сезон кинопоказов.

На презентации ленты побывал корреспондент ТСН Дмитрий Фурдак.

В одном из столичных кинотеатров уже царит рождественская атмосфера. Знакомство с эльфами, звездные фотосессии, сияющая елка и мороженое. Здесь презентуют фильм «Вартові Різдва». Новую украинскую комедию поддержал и национальный оператор почтовой связи «Укрпочта».

Премьера фильма

«Наш фильм собрал вокруг себя большое количество партнеров. Каждый из них для нас максимально ценен и конечно „Укрпочта“ также присоединилась к нашему проекту, стала частью нашей истории, выпустила марку, отправили письма со своими пожеланиями, возможно дети напишут письма святому Николаю», — говорит Анна Гончар.

Дети пишут письма здесь же. И делятся, чего просят у рождественских волшебников.

«Чтобы он мне принес книжки и кроссовки новые».

«Я пишу письмо святому Николаю, для того, чтобы на Николая папа стал добрым. К нам домой приходит дворовый кот, я его назвала Олег и он очень ласковый, я хочу шоб папа разрешил его забрать себе».

Святой Николай, Санта Клаус и древний Дух зимы — изображены на праздничной марке, которую «Укрпочта» презентует к премьере фильма. И вот — торжественное погашение марки со штемпелем первого дня. Генеральный директор «Укрпочты» Игорь Смелянский нажимает печать вместе с соавтором сценария Татьяной Шуликой.

«Это такой почтовый праздник, когда все поздравляют своих родных. Бойцов Вооруженных сил, им родные пишут письма, дети много пишут. И марки это то что идет на письмах приносит немного позитивного настроения», — сказал Смелянский.

Погашение марки

«Вартові Різдва» рассказывает о трех волшебниках, которые соревнуются — кто из них должен быть главным на этот праздник. Но их конкуренция приводит к тому, что праздник исчезает вообще, а сами они теряют свои чары. Это первая полнометражная картина производства 1+1 с партнерами. Руководитель телевизионного бизнеса 1+1 Медиа Максим Кривицкий рассказывает о планах уже на следующий год.

«Только на 2026 год мы сами и с партнерами запускаем 8, может быть 10 проектов. Это разная тематика, больше всего мы хотим охватить самую широкую — то есть семейную аудиторию, когда в кино ходят не только парами, но и с друзьями, приходят с детьми», — говорит он.

Рождественская комедия для всей семьи «Вартові Різдва» в кинотеатрах страны уже завтра, 13 ноября.

