В Киеве состоялся марш единства на фоне угрозы российского вторжения

В Киеве состоялся марш единства на фоне угрозы российского вторжения

Среди участников шествия было немало вынужденных переселенцев, волонтеров и ветеранов войны с Россией.

Марш единства в Киеве на фоне угрозы российского вторжения собрал тысячи человек. Приехали из разных областей: главный лозунг — украинцы готовы к сопротивлению.

В сине-желтых цветах, с флагами и плакатами – люди двинулись от парка Шевченко к Майдану Независимости. Об этом 12 февраля говорится в сюжете ТСН.19:30.

Среди участников шествия: вынужденные переселенцы, волонтеры и ветераны войны с Россией. Среди них те, кто вынужден был покинуть после оккупации Крым, дончане, для которых Киев стал вторым домом. Присоединились к шествию и иностранцы: белорусы шли с бело-красно-белыми флагами.

Многие лозунги были на английском: "Украина будет сопротивляться", "Путин – нет". Люди призывали украинцев к единству, а мир не подвергался шантажу хозяина Кремля.

На Марш единства в Киеве собрались тысячи людей из разных областей Новости Украины

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