В Киеве состоялся многотысячный Марш защитников Украины: как это было

В столицу съехались более 30 тысяч человек.
Марш защитников Украины состоялся в Киеве в День Независимости — 24 августа. Кроме официального парада, в центре города уже традиционно прошли те, кто в разные годы защищал восточные границы страны.
В этом году в столицу съехались более 30 тыс. человек. Как их приветствовали и чего бойцы и ветераны хотят, рассказали в сюжете ТСН.Ранок 24 августа.
Сюда приходят семьями. Приезжают со всех уголков Украины. Каждый — со своей историей. "Почтить ребят, отдавших жизнь за нашу независимость", — говорит десантных Сергей. Он будет шагать за руку с женой и сыном.
На марше защитников Сергей впервые после лечения. Семь лет десантник 90 отдельной аэромобильной бригады боролся за жизнь. В 2014 году рядом с Донецким аэропортом ему осколками посекло голову и спину. После войны здоровье ухудшалось: у мужчины диагностировали рак носоглотки. Врачи давали три недели жизни. На лечение деньги собирали всей страной.
Колонна традиционно растягивается на несколько улиц: бульваром Шевченко до Бессарабской площади, а затем — по Крещатику до Майдана Незалежности. Впереди идут семьи погибших участников Революции Достоинства. Матери и дети в руках несут фотографии воинов, погибших на Востоке страны, защищая независимость.
Далее идут ветераны с боевыми ранениями. За ними — военные медики и капелланы. Закрывают колонну — коробки ветеранов из всех областей. "Украинский Нородом — трижды Слава. Салава. Слава", — восклицают люди.
Уже на Майдане жгут файеры. Затем идут к аллее Героев Небесной Сотни, чтобы возложить цветы на место, где все начиналось.