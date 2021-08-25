В Киеве состоялся многотысячный Марш защитников Украины: как это было

В Киеве состоялся многотысячный Марш защитников Украины: как это было

В столицу съехались более 30 тысяч человек.

Марш защитников Украины состоялся в Киеве в День Независимости — 24 августа. Кроме официального парада, в центре города уже традиционно прошли те, кто в разные годы защищал восточные границы страны.

В этом году в столицу съехались более 30 тыс. человек. Как их приветствовали и чего бойцы и ветераны хотят, рассказали в сюжете ТСН.Ранок 24 августа.

Сюда приходят семьями. Приезжают со всех уголков Украины. Каждый — со своей историей. "Почтить ребят, отдавших жизнь за нашу независимость", — говорит десантных Сергей. Он будет шагать за руку с женой и сыном.

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На марше защитников Сергей впервые после лечения. Семь лет десантник 90 отдельной аэромобильной бригады боролся за жизнь. В 2014 году рядом с Донецким аэропортом ему осколками посекло голову и спину. После войны здоровье ухудшалось: у мужчины диагностировали рак носоглотки. Врачи давали три недели жизни. На лечение деньги собирали всей страной.

Колонна традиционно растягивается на несколько улиц: бульваром Шевченко до Бессарабской площади, а затем — по Крещатику до Майдана Незалежности. Впереди идут семьи погибших участников Революции Достоинства. Матери и дети в руках несут фотографии воинов, погибших на Востоке страны, защищая независимость.

Новости Украины: в столицу на марш съехались более 30 тысяч бойцов и ветеранов - как их поздравляли

Далее идут ветераны с боевыми ранениями. За ними — военные медики и капелланы. Закрывают колонну — коробки ветеранов из всех областей. "Украинский Нородом — трижды Слава. Салава. Слава", — восклицают люди.

Уже на Майдане жгут файеры. Затем идут к аллее Героев Небесной Сотни, чтобы возложить цветы на место, где все начиналось.

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