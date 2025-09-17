В Киеве спасли мужчину в костюме собаки - что произошло

Спасатели рассказали подробности об инциденте в Киеве / © скриншот с видео

В Сети распространяется видео со спасения в Киеве квадробера, который оказался в опасности. Сообщается, что якобы человек в маске животного не мог спуститься с высоты и для спасения привлекали столичных спасателей.

В ГСЧС Киева рассказывают, что действительно такое «спасение» было, но спасатели в этом участия не принимали.

Кадры «спасения» / © скриншот с видео

«Согласно платных услуг мы можем предоставлять всем желающим пожарную цистерну и форму. В Киеве ко Дню спасателя одна из музыкальных групп снимала клип. Поэтому они снимали у нас технику и форму. Но — это не спасатели, а актеры. Кстати, этот клип должен появиться сегодня, в День спасателя», — пояснили в ГСЧС Киева.

Спасатели добавляют, что самим интересно увидеть результаты съемок. Потому что в клипе будет о поджигателях травы и квадроберах.

«Во время съемок ни один спасатель или квадробер не пострадал», — говорят в шутку в ГСЧС Киева.