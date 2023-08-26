В Киеве среди многоэтажек поселился аист: нужно ли спасать птицу (фото, видео)

В Киеве в районе Индустриального моста поселился аист. Птица важно обходит дворы жилых домов и удивляет своим присутствием жильцов. Место, которое аист выбрал для прогулок, густозаселенное и опасно для птиц, поскольку здесь есть бездомные собаки и довольно быстро ездят автомобили.

Аист важно прогуливается между домами на улице Гарматной, замечают его возле домов на улицах Леваневского и Нежинской.

Местные жители подкармливают птицу и выносят воду

Некоторые жители начали подкармливать птицу, выносят ему воду в пластиковых бутылках. Особенно когда в Киеве было слишком жарко.

В жару киевляне выносят аисту воду в пластиковых бутылках / Фото: ТСН.ua

"Аист совсем не боится людей, наоборот, важно прогуливается между домами. Может остановиться у двери подъезда и рассматривать прохожих, как полицейский или консьерж. Мы замечаем его здесь уже долгое время. Птица никуда не улетает, хотя визуально, вроде здоровая — не хромает, с крыльями все в порядке. Возможно, он откуда-то сбежал – никто не знает, откуда он здесь взялся", — рассказывают сайту ТСН.ua местные жители.

Аист среди киевских многоэтажек / Фото: ТСН.ua

Люди волнуются о судьбе птицы. Говорят, что уже скоро аисты будут улетать в теплые края, а у этого нет компании. Да и вообще, птица стала чуть ли не столичным жителем. Возможно, ему нужна помощь ветеринаров или надежное убежище на осень и зиму.

Что говорят специалисты

В Киевском зоопарке говорят, что аистов очень много под Киевом, и в столице их можно увидеть, а вот о птице возле Индустриального моста там не слышали. В зоопарке добавляют, что с едой у птицы сейчас проблем не должно быть. Они охотятся на маленьких мышек, жуков, ящериц, едят рыбу. Кстати, эти птицы часто селятся недалеко от водоемов, которые тоже есть в этом районе. Возможно, аист поселился, рядом с прудом, а в жилые кварталы заходит из любопытства.

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"У этих птиц начинается период миграции, их часто можно увидеть и в Киеве. Что касается этого аиста, может быть, он просто еще молод и не научился летать. Сейчас как раз период, когда аисты формируют стаи и готовятся улетать в теплые края. Здесь нужно выяснить, летает этот аист или нет. Может быть, что у него не окрепли крылья. Если у него есть проблемы со здоровьем, то птицу нужно спасать. На него могут напасть бездомные животные. К сожалению, от этого погибает много птиц", – объясняет сайту ТСН.ua Кирилл Трантин, гендиректор Киевского зоопарка.

Трантин добавляет, что сейчас в зоопарке проживает до 20 аистов: у кого-то повреждены крылья, у кого-то травмированы лапы.

"Мы им, конечно, помогаем, но не можем подбирать всех птиц с улиц города. Люди — молодцы, что помогают птице. Но нужно жить в гармонии с природой, а не пытаться всех спасти и нести в зоопарк. Если же с аистом случится что-нибудь критическое, то наши сотрудники смогут выехать на место и его забрать, но сомневаюсь, что именно этим мы поможем птице", — объясняет Кирилл Трантин.

Между тем, местные жители планируют обращаться к столичным зоозащитникам, чтобы все-таки помочь приблудному аисту.

В Киеве среди многоэтажек поселился аист

Напомним, в Киеве заметили необычную птицу – белую ворону. Она ходила недалеко от пляжа в Оболонском районе столицы. В Киевском зоопарке объяснили, почему ворона серо-белая.

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