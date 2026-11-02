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ТСН в социальных сетях

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Категория
Эксклюзив ТСН
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В Киеве стартовал отопительный сезон: придет ли тепло в квартиры киевлян — что обещают и какие риски

Несмотря на отсутствие света и угрозу новых обстрелов, в Киеве приступили к подключению жилых домов к теплу. Нардеп Алексей Кучеренко оценил готовность городских ТЭЦ и объяснил, от чего зависит продолжительность отопительного сезона.

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Фото автора: Александр Марущак Александр Марущак
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Отопительный сезон в Киеве

Отопительный сезон в Киеве

Киев в пятый раз начинает отопительный сезон в условиях войны. Учитывая отсутствие электричества и постоянные российские обстрелы, он может оказаться самым трудным. Обычно отопительный сезон в городе начинается в середине октября — в зависимости от погодных условий. В этом году из-за обстрелов к этим работам приступили несколько позже: с 16 октября тепло якобы начали подавать в социальные учреждения (больницы, школы, детсады), а подавать теплоноситель в жилые дома в мэрии обещали со 2 ноября.

С понедельника жилищный фонд Киева должны были постепенно подключать к теплоснабжению и этот процесс может растянуться на неделю. Станет ли это реальностью на фоне массовых отключений света из-за российских атак, выяснял TСН.ua.

Жители левого берега утверждают, что тепла в садах и школах нет ни в Днепровском, ни в Дарницком районах — несмотря на заявления властей о старте отопительного сезона, дети мерзнут в холодных помещениях. Соответственно, люди волнуются: при отсутствии электричества появится ли тепло в их квартирах вообще?

Отсутствие света — не помеха для запуска тепла

Несмотря на сверхсложную ситуацию с электроэнергией в Киеве (а точнее с ее отсутствием), эксперты утверждают, что город имеет возможность начать отопительный сезон в жилом фонде 2 ноября.

«Начать — это вполне реально. Отсутствие электроэнергии этому пока не мешает. Городские ТЭЦ и котельные могут подавать тепло в таком режиме. Так что ситуация достаточно штатная», — рассказывает TСН.ua народный депутат Украины Алексей Кучеренко.

Главная угроза — баллистические удары врага

При этом Кучеренко не берется прогнозировать, сколько домов удастся обеспечить теплом в столице.

«Городские ТЭЦ готовы подавать тепло несмотря на все имеющиеся сложности. И отопительный сезон может начаться. А вот что будет дальше, сложно прогнозировать. Все зависит от российских ударов. Если будут баллистические удары, ТЭЦ могут прекратить свою работу. Как это уже было прошлой зимой. К сожалению, такие реалии в условиях войны», — говорит Алексей Кучеренко.

В прошлом году после ударов россиян без тепла оставались жители Днепровского и Дарницкого, а перед этим Деснянского, районов.

«Возможно, что ситуация может повториться», — отмечает Алексей Кучеренко.

Правый или левый берег: есть ли гарантии

Народный депутат не берется прогнозировать, какой из берегов Киева имеет больше шансов получить тепло.

«Я не хочу сейчас давать оценку. Давайте подождем и посмотрим, как будет дальше. Сейчас в прогнозах нет никакого смысла. Они (КГГА — Ред.) заявляют о готовности начать отопительный сезон. Я это под сомнение не ставлю. А потом увидим, насколько их заявления соответствуют действительности», — отмечает Алексей Кучеренко.

Будет ли тепло хотя бы в ноябре?

К этому он добавляет, что ситуация с отоплением может оказаться проблемной. А на вопрос о том, какой будет в целом ситуация с теплом хотя бы в ноябре, не говоря уже о зимних месяцах, эксперт ответил так:

«Какой-то будет. Они все (КГГА — Ред.) живут в режиме — день простоять и ночь продержаться. Здесь горизонт планирования невелик. Понимаете, в прошлом году была ситуация, когда по ТЭЦ прилетела баллистика и разбила все. Но это зависит не от того, готово или нет к зиме «Киевтеплоэнерго», а от того, что прилетели российские ракеты и развернули там все на станциях».

Почему не хватает света: и при чем тут ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6

Между тем в СМИ связывают отсутствие электроэнергии в городе с российскими ударами по ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6, отмечая, что из-за «прилетов» они не производят электричество, и поэтому Киев испытывает проблемы со светом.

Алексей Кучеренко отмечает, что это не новость, ведь ТЭЦ-6 и ТЭЦ-5 уже давно прекратили генерацию из-за вражеских «прилетов».

«Из-за российских ударов ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 уже давно не производят электроэнергию. Проблема здесь в другом: на этих объектах повреждено оборудование, и они не могут через себя транзитировать электроэнергию. В первую очередь с ТЭЦ-6», — объясняет нардеп.

Тепло уже подают в дома

Несмотря на все вызовы, в КГГА сообщили ТСН.ua, что подключение жилых домов Киева к теплу «уже начато». Но деталей пока не разглашают.

Это в комментарии нам подтвердил и Алексей Кучеренко.

«Коммунальщики и тепловики работают, меня заверили, что тепло они запускают в штатном режиме по всему городу. Подачу начали еще вчера. Так что делают все возможное, чтобы тепло у киевлян было, даже в таких сложных условиях. Но здесь, безусловно, все зависит от дальнейших российских ударов и атак», — заключает Алексей Кучеренко.

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