В Киеве стоимость проезда в общественном транспорте выросла до 30 гривен, но есть способ платить меньше: видео

В Киеве повысили стоимость проезда в общественном транспорте

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Проезд во всех видах общественного транспорта Киева подорожал почти в четыре раза — с восьми гривен до 30. Проект новых тарифов столичная администрация обнародовала ещё в мае. За это время новость о повышении стоимости проезда сильно возмутила людей, однако официальную петицию граждан с призывом не устанавливать такие высокие цены КГГА полностью отклонила.

Об этом говорится в материале корреспондентки ТСН Елены Мацюцкой.

Что известно о повышении тарифов на проезд

С 15 июля тариф на проезд в размере 30 гривен становится новой повседневной реальностью для Киева.

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В КГГА настойчиво подчеркивают: тридцать гривен за поездку на троллейбусе, автобусе, трамвае или фуникулере — это стоимость лишь разовой поездки. Если покупать поездки оптом через мобильное приложение или на пластиковую транспортную карту, их стоимость за одну поездку значительно снизится. В частности, если приобрести сразу 50 поездок оптом, их стоимость составит 25 гривен за одну поездку.

Если вы успели до 15 июля пополнить карту оптом и на максимально возможную сумму, стоимость поездок по-прежнему будет рассчитываться из расчета восемь гривен. И этот старый тариф будет действовать для владельцев карт вплоть до сентября. Многие киевляне уже воспользовались этой возможностью. Новые цены откровенно беспокоят людей, хотя некоторые пассажиры соглашаются, что время для повышения тарифов действительно настало.

Что говорят пассажиры

Журналисты ТСН пообщались с киевлянами на остановках общественного транспорта:

«Я пополнила карту только на 50 поездок, но это всё равно очень дорого. Я считаю, что в период действия военного положения повышать тарифы на коммунальные услуги и стоимость проезда — это очень тяжело для простых людей».

«Я пенсионерка, поэтому сама езжу бесплатно. Но это подорожание меня всё равно очень сильно беспокоит».

«Возможно, 30 гривен — это немного дороговато. Однако то, что цену повышать нужно было, это, наверное, однозначно».

Почему изменились планы: официальное объяснение КГГА

Ранее мэр столицы Виталий Кличко несколько раз публично подчеркивал, что в период действия военного положения цены на общественный транспорт в Киеве точно не будут повышаться, хотя он и остается глубоко дотируемым за счет городского бюджета. В этом же году планы и обещания городских властей резко изменились.

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Вот какое официальное объяснение этому шагу дают представители столичных властей на информационном портале КГГА:

«Напомним, стоимость проезда в столице не пересматривалась с 2018 года. Необходимость её пересмотра объясняют потребностью привести тарифы к экономически обоснованному уровню, а также ростом расходов транспортных предприятий на электроэнергию, топливо, оплату труда и содержание инфраструктуры, а также сокращением пассажиропотока».

Оправдан ли тариф на проезд: мнение эксперта

Транспорт — это общественно важная услуга, и он должен быть доступным, напоминает эксперт Дмитрий Беспалов. Если смотреть на цифры себестоимости, рассчитанной чиновниками, то для метро она составляет чуть больше шестидесяти четырех гривен, для наземного транспорта — 44. То есть тридцать гривен действительно меньше себестоимости.

«Но возникают вопросы по поводу определения себестоимости перевозки одного пассажира — не занижены ли пассажиропотоки, оптимальны ли маршруты или не завышены ли расходы предприятий. Возможно, туда включены какие-то составляющие, которые можно исключить. На чём можно сэкономить», — считает Дмитрий Беспалов.

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Какова ситуация в других городах

Цифра 30 гривен за проезд в пределах Украины — не новость. Первым такую сумму за проезд установил Львов. Однако цена зависит от способа оплаты. Дороже всего — наличными, те же 30 гривен. Банковской картой уже дешевле — 26. Через городское приложение «Леокарт» — проезд обойдется в 23 гривны. А вот месячный проездной на все виды транспорта во Львове стоит 1150 гривен. Если разделить — это меньше сорока гривен в день.

В Киеве же предлагают безлимитный абонемент. В начале обсуждений город предлагал 4875 гривен, но теперь сумма на четверть меньше — три тысячи шестьсот пятьдесят шесть гривен. В день — сто двадцать гривен. И это больше, чем за рубежом.

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