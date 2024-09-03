В Киеве – стрельба: что случилось и почему причина шокирует

В Киеве двое мужчин "сцепились" из-за парковки. В ход пошли не только кулаки, но и пистолет. Видео конфликта попало в Сеть.

Все детали вопиющего инцидента, рассказали журналисты в эксклюзиве TSN.UA.

Не поделили паркинг

В Киеве возле жилого комплекса "Амурский" произошла стрельба. Как оказалось, между двумя мужчинами произошел конфликт из-за припаркованного автомобиля. В дальнейшем между участниками возникла потасовка.

Однако только кулаками инцидент не закончился. Судя по видео, у мужчины в черном был пистолет в руках, он произвел несколько выстрелов в сторону оппонента. Сначала мужчина стрелял в землю, а затем попал другому мужчине в ноги, пишут в Сети.

Полиция Киева по факту стрельбы в Голосеевском районе города возбудила уголовное производство по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины – хулиганство. Информация о стрельбе на придомовой территории в одном из столичных ЖК поступила в милицию 2 сентября 2024 года около 19:10. На место происшествия выехали следственно-оперативная группа территориального подразделения и экипажи патрульной полиции.

"Полиция Киева начала уголовное производство по факту стрельбы в Голосеевском районе. Предварительно установлено, что между двумя мужчинами произошел конфликт из-за припаркованного автомобиля одного из них. В дальнейшем между участниками возникла потасовка, в ходе которой водитель транспортного средства из зарегистрированного оружия травматического действия произвел несколько выстрелов в сторону оппонента."

В результате стрельбы местный житель 1975 года рождения получил телесные повреждения. Пострадавшего врачи госпитализировали в медицинское учреждение для оказания помощи. Стрельца задержаны, ему грозит до семи лет лишения свободы. Правоохранители продолжают устанавливать все обстоятельства этого события.

Скандал между военным ветераном и полицейским

Напомню, что это не первый конфликт, возникающий из-за парковки. Все началось еще 14 августа. В сети Фейсбук военный Павел Якимчук распространил сообщение, в котором рассказал о своей поездке в строительный гипермаркет, обернувшийся скандалом на всю страну.

В полиции отреагировали

В тот же день на пост военного обратила внимание полиция Киевской области, они написали комментарий к сообщению Павла и пообещали разобраться.

Заявление военного

Сам военный впоследствии записал видеообращение, в котором объяснил, что он ветеран Сил специальных операций ВСУ и имеет вторую группу инвалидности, а потому как никто знает, как тяжело иногда даются лишние пройденные метры. Кроме этого, Павел подчеркнул, что полицию уважает, и именно полицейские когда-то спасли ему жизнь, а вот такие барышни не должны осквернять честь своих коллег.

А уже на следующий день стало известно, что это за госпожа полицейская, а ее лицо теперь будет знать вся страна.

Полицейская вышла на связь

Сам Павел 15 августа рассказал, что полицейская впоследствии его разыскала и пыталась "помириться", но впоследствии начала бросаться обвинениями в адрес военного снова, а затем и вообще зачистила переписку.

Как наказали полицейскую?

Стоит отметить, что в полиции оперативно отреагировали на скандал, у полицейской Елены Орещенко теперь статус безработной, также водителю прилетит штраф за нарушение правил парковки.

Ранее сообщалось, что в Киеве готовили четыре теракта – злоумышленники хотели взорвать строительные гипермаркеты и парковки кафе.

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