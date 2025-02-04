В Киеве стремительно подорожали пригородные маршрутки на 10-25 гривен: что происходит

В столичном регионе - новая волна подорожания стоимости проезда в пригородных маршрутках. В Сети пишут, что стоимость проезда в автобусах из Василькова в Киев на днях выросла от 50 до 75 гривен.

Также изменились ценники на проезд в автобусах из Вишневого до Контрактовой площади - вместо 35 гривен теперь надо платить 50 гривен. Выросла стоимость проезда от Петропавловской Борщаговки до метро "Академгородок" и на некоторых других маршрутах столичного региона.

Какие причины для подорожания?

В Ассоциации перевозчиков Киевской области, подтверждают факт увеличения стоимости проезда в пригородных маршрутках.

"Действительно, произошло изменение стоимости проезда в сторону увеличения. Причем оно зафиксировано на всех направлениях, не только из Василькова в Киев. Последний раз перевозчики пересматривали тарифы в 2022 году. За это время выросли цены буквально все - топливо, запчасти, газ, электроэнергия, весь сегмент рынка. Например, на 300% выросло страхование коммерческого транспорта и страхование жизни пассажиров, увеличен военный сбор. Поэтому увеличение тарифа во время войны, это - непопулярный, но вынужденный шаг, ведь подорожание, которое происходит не компенсирует всех потерь перевозчиков, а является лишь легким индексированием размера тарифа", - рассказывает ТСН.ua Алексей Павленко, председатель Ассоциации перевозчиков Киевской области.

Новые ценники шокируют

В Ассоциации соглашаются, что новые ценники могут шокировать пассажиров, ведь одно дело, когда цены в магазинах меняются в сторону увеличения на одну гривну, а совсем другое, когда стоимость проезда в один момент возрастает на 10-15-25 гривен. Интересно, что проезд в пригородных маршрутках не подорожал в один день, а перевозчики делают это постепенно размещая объявления в салонах автобусов.

"Перевозчики вынуждены поднимать тарифы. Кто-то на 10 гривен, а кто-то на 25 гривен - все зависит от длины маршрута. Но ведь и тарифы не пересматривались с 2022 года. Конечно, было бы лучше увеличивать тариф постепенно, например, по 10 гривен раз в год, а не сразу на 25 гривен. Но перевозчик решил именно так. Причем они пересматривают тариф уже второй раз с начала войны. Напомню, что перевозчики имеют право самостоятельно пересматривать размер тарифа, при увеличении на 10% составляющей его себестоимости", - отмечает Алексей Павленко.

Все из-за гиперинфляции

В Ассоциации добавляют, что подобное происходит из-за гиперинфляции в стране.

"Что такое сейчас 70 гривен? Это всего лишь две чашки кофе. На эти деньги уже даже пачку сигарет не купишь. И в магазин люди ходят с купюрами, где три нуля. Поэтому перевозчики вынуждены идти на повышение тарифов, потому что если они не будут покрывать расходы, то им придется сворачивать свои мощности. Переходить к так называемой оптимизации, то есть выпускать на линию не 10 автобусов, а 5. А это грозит тем, что они не смогут вывозить всех желающих, которые пользуются этим видом транспорта", - заключает Алексей Павленко.

Ранее ТСН.ua рассказывал, что в Киеве подорожает проезд на 5 гривен: каких маршруток это касается.

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