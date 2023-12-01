В Киеве строительный кран разбил машины: следователи выясняют причины его падения

Перекрытая дорога, поваленные фонари и четыре изуродованных автомобиля — таковы последствия падения на проезжую часть строительного крана в Киеве. Он стоял на строительной площадке, где строили торговый центр. Позже выяснилось, что под местом строительства проходил водопровод.

Об этом говорится в пятницу, 1 декабря, в сюжете ТСН.

После падения крана на дорогу полилась вода. Останавливать этот поток коммунальщикам пришлось несколько часов, отключив водоснабжение в ближайшие дома.

Тем временем дорожные службы на дороге разгребали воду и песок на месте строительства. А ремонтники принялись убирать кран из проезжей части. К вечеру дорогу освободили.

Теперь следователям нужно выяснить, кто виноват в аварии: или водоканал, не усмотревший за трубой водомагистрали, и из-за порыва она подмыла кран, или строители, разместившие свою технику так, что она нажала на трубу и ее прорвало.

"Это разрыв трубы, или это кран упал, раздавил — это еще нужно разбираться и выяснять", — прокомментировал инцидент Сергей Лавриненко, главный инженер управления эксплуатации водопроводных сетей "Киевводоканала".

По словам главы Дарницкого района Киева Николая Калашника, сейчас работает следственно-оперативная группа, которая выясняет реальные обстоятельства.

“По имеющейся информации было подмывание сети коллектора и просадка грунта, из-за чего и рухнул кран. Пострадали четыре автомобиля, никто из жителей не пострадал”, — сообщил он.

Напомним, в Киеве жители трех жилых комплексов до сих пор остаются без тепла. Как оказалось, у них 42 миллиона долга перед "Нафтогазом".

Читайте также: