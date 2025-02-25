В Киеве строят первую подземную школу: от чего будет спасать сооружение стоимостью 332 миллиона

В Киеве строят первую и крупнейшую в городе подземную школу. Сооружение должно появиться в Днепровском районе столицы уже этой осенью.

ТСН.ua выяснял, действительно ли строится именно подземное учебное заведение и чем оно будет отличаться от обычной школы.

Противорадиационное укрытие

Как заверили нас в управлении образования Днепровского района, рядом со школой №183 по улице Юности, строится сооружение двойного назначения с защитными свойствами противорадиационного укрытия. То есть, его можно будет использовать во время воздушных тревог и в случае радиационной угрозы.

"Работы были начаты в сентябре 2024 года. Закончить строительство объекта, если все будет хорошо с финансированием, планируем в сентябре 2025 года. В настоящее время уже проводится армирование и бетонирование фундаментной плиты. Дальше будет возведение стен и устройство бетонного армированного перекрытия, а после этого – внутрение и отделочные работы", – рассказывает ТСН.ua Иван Брыжко, начальник отдела строительства и капитального ремонта управления образования Днепровского района.

Масштабы строительства / Фото: Суспільне Новини

Сколько стоит и на какое количество рассчитано

Чиновник добавляет, что общая стоимость строительства составляет более 332 миллионов гривен.

"Сооружение двойного назначения рассчитано на 1190 учеников и 123 педагогических работника и обслуживающий персонал школы. То есть на всю численность учебного заведения вместе со взрослыми", – отмечает Иван Брыжко.

Как можно использовать в мирное время

Он добавляет, что назвать объект подземной школой можно только с большой натяжкой.

"Это не строительство подземной школы в прямом смысле, а именно строительство сооружения двойного назначения. В условиях войны они строятся в Киеве и работают как укрытие, где дети могут учиться во время тревоги. Это именно сооружения двойного назначения. После войны, в мирное время, там можно размещать разнообразные кружки, спортивные секции, проводить занятия по внеклассному школьному образованию, а также вести определенные уроки. Но назвать это подземной школой – будет не совсем правильным", – замечает Иван Брыжко.

Возводят еще два таких объекта

Кстати, такое сооружение строится в Днепровском районе не одно.

"Строительство сооружения двойного назначения с защитными свойствами противорадиационного укрытия уже начато на проспекте Мира и улице Березняковской. В этом году планируется начать строительство на улице Миколайчука. Все они равномерно распределены по району, чтобы ученики учебных заведений имели возможность находиться в безопасности", – заключает Иван Брыжко.

Ранее ТСН.ua сообщал, что в Харькове открывают первую подземную школу: Терехов рассказал детали.

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