В Киеве супруги предлагали выкупить кума за 5 миллионов: что произошло

Задержание супругов, предлагавших куме выкупить ее мужа

Курьезный случай на днях раскрыла полиция — семейная пара киевлян пыталась мошенническим путем выманить у своей кумы более 5 миллионов гривен.

Как сообщил на своей странице в соцсети заместитель главы Нацполиции Андрей Небытов, семейная пара киевлян предложила своей куме освободить из-за решетки ее мужа-наркодилера. Последний был задержан за контрабанду кокаина к гашиша в Украину.

«Супруги уверяли куму, мол, у них есть человек, который общается с правоохранителями и способен договориться о том, что наркодилера отпустят. Попросили 135 тысяч долларов, но на самом деле никакого посредника среди правоохранителей у них не было. Состоялся суд, супруги находятся под стражей», — сообщили нам источники среди правоохранителей.

Изъятое во время обыска. Фото: Нацполиция Украины

По данным полиции, в ходе обысков у супругов были изъяты наркосодержащие препараты, оружие и деньги.

Задержание супругов. Фото: Нацполиция

Задержание супругов по подозрению в мошенничестве. Фото: Нацполиция

