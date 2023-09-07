В Киеве существенно выросла стоимость аренды квартир: какие цены и где дешевле

Покупать квартиры в столице тоже стало дороже.
В Киеве за последние полгода существенно выросла аренда жилья. Если раньше в среднем арендовать квартиру в столице стоило 12 тысяч гривен, сейчас цена достигает 15 тысяч. То есть на три тысячи или на 24% больше.
Об этом свидетельствует статистика портала M2bomber, анализирующего все объявления, размещенные в Сети.
За год аренда жилья выросла на 3 198 гривен. За последний месяц цена выросла чуть меньше, чем на 10%. С 13 697 до 15 000 гривен.
Рост стоимости аренды жилья осенью традиционно связан с началом нового учебного года и увеличением спроса в столице. В августе-сентябре в Киев съезжаются студенты, а также после летнего сезона возвращаются семьи с детьми, которые идут в школы и садики.
Сколько стоит арендовать 1-комнатную квартиру
Однокомнатные квартиры по состоянию на начало сентября чаще всего сдают по 7 800 грн. 9,4% объявлений в Сети предлагают именно по такой цене. Чуть меньше квартир, а именно 6,8% можно арендовать за 19 800 грн. Еще в 6% объявлений следующие цены: 9 000 грн, 10 200 грн, 15 000 грн. В целом стоимость аренды однокомнатной квартиры в Киеве составляет более 30 тыс. грн в месяц.
Сколько нужно заплатить за 2-комнатную квартиру
Арендовать двухкомнатную квартиру в Киеве легче всего за 15 200 грн (8%) или же 12 700 грн (7,3%), ведь таких объявлений больше всего в Сети.
- 5,3% двухкомнатных квартир сдается за 16 800 грн;
- за 10 400 грн – 6%
- 16 800 грн, 24 800 грн – 5,1%.
Сколько стоит арендовать 3-комнатную квартиру
Наиболее распространенная цена аренды трехкомнатных квартир – 15 200 грн. Таких объявлений насчитывается 8%. Еще 7,3% жилья сдается за 12 000 грн. Также часто встречаются следующие цены:
- 9 600 грн, 20 400 грн – 7,6%;
- 25 200 грн – 6,8%.
- 20 400 – 5,9%
Где арендовать квартиру дешевле
По данным аналитиков, дешевле всего арендовать квартиру можно в Святошинском районе – в среднем за 12 000 грн. А также в Подольском – 12 500 грн, Деснянском – 12 750 грн, Дарницком и Днепровском районах – 14 000 грн.
В каких районах дороже всего
Самые высокие цены на аренду квартир в Печерском районе Киева – 32 296 грн, а также в:
- Шевченковском – 26 500 грн;
- Голосеевском – 16 500 грн;
- Соломенскому – 18 000 грн.
Покупать квартиры в Киеве тоже стало дороже
За последние полгода средняя стоимость "квадрата" на вторичном рынке столицы выросла почти на 3 000 грн (5,85%) – с 49 922 грн до 52 844 грн.
Чаще владельцы недвижимости выставляют стоимость "квадрата" для однокомнатных квартир на уровне 47 600 грн — 7,5% объявлений о продаже недвижимости в Сети формируется исходя из такой цены.
Напомним, президент Ассоциации специалистов по недвижимости Юрий Пита прогнозировал, что осенью снимать жилье станет дороже на 10–15%. По его словам, это будет наблюдаться не только в Киеве, но и во многих крупных городах из-за высокого сезонного спроса.
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