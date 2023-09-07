В Киеве существенно выросла стоимость аренды квартир: какие цены и где дешевле

В Киеве за последние полгода существенно выросла аренда жилья. Если раньше в среднем арендовать квартиру в столице стоило 12 тысяч гривен, сейчас цена достигает 15 тысяч. То есть на три тысячи или на 24% больше.

Об этом свидетельствует статистика портала M2bomber, анализирующего все объявления, размещенные в Сети.

За год аренда жилья выросла на 3 198 гривен. За последний месяц цена выросла чуть меньше, чем на 10%. С 13 697 до 15 000 гривен.

Как изменилась цена аренды/Фото: M2bomber

Рост стоимости аренды жилья осенью традиционно связан с началом нового учебного года и увеличением спроса в столице. В августе-сентябре в Киев съезжаются студенты, а также после летнего сезона возвращаются семьи с детьми, которые идут в школы и садики.

Сколько стоит арендовать 1-комнатную квартиру

Однокомнатные квартиры по состоянию на начало сентября чаще всего сдают по 7 800 грн. 9,4% объявлений в Сети предлагают именно по такой цене. Чуть меньше квартир, а именно 6,8% можно арендовать за 19 800 грн. Еще в 6% объявлений следующие цены: 9 000 грн, 10 200 грн, 15 000 грн. В целом стоимость аренды однокомнатной квартиры в Киеве составляет более 30 тыс. грн в месяц.

Аренда: Однокомнатная квартира/Фото: M2bomber

Сколько нужно заплатить за 2-комнатную квартиру

Арендовать двухкомнатную квартиру в Киеве легче всего за 15 200 грн (8%) или же 12 700 грн (7,3%), ведь таких объявлений больше всего в Сети.

5,3% двухкомнатных квартир сдается за 16 800 грн;

за 10 400 грн – 6%

16 800 грн, 24 800 грн – 5,1%.

Аренда: Двухкомнатная квартира/Фото: M2bomber

Сколько стоит арендовать 3-комнатную квартиру

Наиболее распространенная цена аренды трехкомнатных квартир – 15 200 грн. Таких объявлений насчитывается 8%. Еще 7,3% жилья сдается за 12 000 грн. Также часто встречаются следующие цены:

9 600 грн, 20 400 грн – 7,6%;

25 200 грн – 6,8%.

20 400 – 5,9%

Аренда: Трехкомнатная квартира/Фото: M2bomber

Где арендовать квартиру дешевле

По данным аналитиков, дешевле всего арендовать квартиру можно в Святошинском районе – в среднем за 12 000 грн. А также в Подольском – 12 500 грн, Деснянском – 12 750 грн, Дарницком и Днепровском районах – 14 000 грн.

В каких районах дороже всего

Самые высокие цены на аренду квартир в Печерском районе Киева – 32 296 грн, а также в:

Шевченковском – 26 500 грн;

Голосеевском – 16 500 грн;

Соломенскому – 18 000 грн.

Покупать квартиры в Киеве тоже стало дороже

За последние полгода средняя стоимость "квадрата" на вторичном рынке столицы выросла почти на 3 000 грн (5,85%) – с 49 922 грн до 52 844 грн.

Как выросла стоимость покупки квартиры/Фото: M2bomber

Чаще владельцы недвижимости выставляют стоимость "квадрата" для однокомнатных квартир на уровне 47 600 грн — 7,5% объявлений о продаже недвижимости в Сети формируется исходя из такой цены.

Сколько стоит квадратный метр/Фото: M2bomber

Напомним, президент Ассоциации специалистов по недвижимости Юрий Пита прогнозировал, что осенью снимать жилье станет дороже на 10–15%. По его словам, это будет наблюдаться не только в Киеве, но и во многих крупных городах из-за высокого сезонного спроса.

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