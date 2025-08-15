В Киеве свирепствует коронавирус: что известно о новых штаммах и госпитализации

В Киеве активно циркулирует новый субвариант «Омикрона» под названием Stratus

В Киеве количество больных коронавирусом выросло в четыре раза по сравнению с прошлой неделей. Об этом ТСН.ua сообщил главный государственный санитарный врач Киева, генеральный директор ГУ «Киевский городской ЦКПЗ МОЗ» Сергей Чумак.

Среди инфицированных 11% составляют дети, а 89% — взрослые. При этом 60% больных — это люди в возрасте от 30 до 60 лет. По словам Чумака, несмотря на значительный рост, общий уровень заболеваемости все еще ниже, чем в прошлом году.

Рост госпитализаций

Число госпитализаций в столице также увеличилось вдвое. Больше всего в больницы попадают взрослые — 75% от общего числа госпитализированных. В столичные реанимации попали 9 пациентов.

Новый штамм Stratus атакует Киев

Сергей Чумак подтвердил, что в Киеве активно циркулирует новый субвариант «Омикрона» под названием Stratus. Его особенность — осложнения, поражающие верхние дыхательные пути. Типичные симптомы: заложенный нос, щекотка или боль в горле. Кроме того, наблюдаются общие симптомы, такие как усталость и повышенная температура.

На подходе штамм Nimbus

По информации Центра общественного здоровья, в Украине выявлен один случай нового субварианта Nimbus. В настоящее время идет его исследование. Образцы больных избирательно отправляют на секвенирование, поэтому на обнаружение вируса в Киеве нужно время. Вероятно, симптомы Nimbus будут похожи на Stratus.

Как распространяется инфекция

Оба штамма являются субвариантами «Омикрона» и имеют схожие симптомы.

По словам Сергея Чумака, активная миграция населения в августе, связанная с отпусками и перемещениями по стране, способствует распространению инфекции. Также риск растет из-за посещения бомбоубежищ, где люди находятся без защитных масок.

Вакцинация — единственная защита

Специалист отмечает, что при первых симптомах болезни необходимо оставаться дома. Если нужно выйти, следует одевать защитную маску.

Сергей Чумак подчеркивает, что вакцинация — это единственный эффективный способ профилактики, помогающий избежать осложнений. Он отмечает, что киевляне активизировались в вопросе вакцинации, о чем свидетельствует увеличение заявок на поставку вакцины в учреждения здравоохранения. Бесплатная вакцина находится в свободном доступе в столице.