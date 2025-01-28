В Киеве свирепствуют COVID и грипп: число больных шокирует

В столице за 4-ю неделю 2025 года зарегистрировано более 9 тысяч новых случаев заболевания гриппом и ОРВИ, в том числе COVID-19. Это на полторы тысячи случаев больше, чем неделей раньше.

За последнюю неделю только в Киеве зафиксировали более 3 десятков новых случаев заболевания COVID-19. Болеет как дети, так и взрослые, есть летальные случаи. Тем временем украинцев продолжает "косить" и грипп. Количество больных постоянно растет.

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В столице за 4-ю неделю 2025 года зарегистрировано более 9 тысяч новых случаев заболевания гриппом и ОРВИ, в том числе COVID-19. Это на полторы тысячи случаев больше, чем неделей раньше. В то же время уровень заболеваемости в 2,5 раза ниже эпидемического порога. В настоящее время этот показатель составляет 319,2. Об этом сообщили в Киевской администрации.

"В целом в Киеве по сравнению с предыдущей неделей наблюдается рост заболеваемости на 19,5% за счет детского и взрослого населения. Так, заболеваемость среди детей изменилась с 4169 на 5535 (рост на 32,8%). А уровень заболевания взрослых изменился с 3716 на 3889 (рост на 4,7%). 58,7% от общего количества, на прошлой неделе – 52,9%. Заболеваемость среди школьников выросла на 40,9% Так, у детей школьного возраста зарегистрировано 2 873 случая".

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В КГГА отметили, что количество госпитализированных за последнюю неделю снизилось. В больницы попали 204 пациента, из них 147 – дети. 38 человек заболели COVID-19, среди которых два ребенка. В больницы попали семь человек, из них один ребенок. На прошлой неделе в результате осложнений, вызванных гриппом, умерли четыре человека, а из-за COVID-19 один человек.

"Напоминаем, что самой надежной защитой от тяжелого течения коронавирусной болезни является вакцинация".

Откуда появился COVID-19

Напомним, что коронавирус не дает покоя украинцам уже 5 лет подряд. Распространяться вирус начал в марте 2020 года, когда подтвердился первый случай заболевания в Черновицкой области. И вот только на этой неделе появилась информация о том, откуда взялся этот вирус. Директор ЦРУ Джон Рэтклифф обнародовал новый анализ происхождения Covid-19. В нем указано, что вирус распространился из-за утечки из биолаборатории в Ухане в Китае. Об этом пишет The New York Times.

"ЦРУ годами заявляло, что не располагает достаточной информацией, чтобы заключить, возникла ли пандемия Covid естественным путем, или в результате случайного утечки в исследовательской лаборатории. Но на этой неделе ведомство обнародовало новую оценку, в которой аналитики заявили, что теперь предпочитают лабораторную теорию. Новое руководство ЦРУ, скорее всего, не имеет новых разведывательных данных, а оперирует теми же доказательствами, которые звучали и раньше. Однако анализ базируется "на более детальном рассмотрении условий в лабораториях строгого режима в провинции Ухань перед вспышкой пандемии".

Представитель ведомства заявила, что другая теория остается правдоподобной и что нужно оценивать любую доступную новую информацию, которую будет получать разведка. Издание пишет, что агентство сделало свою новую оценку с "низкой достоверностью", и это означает, что стоящие за ней разведданные "фрагментарны и неполны".

Также в материале отмечают, что президент Байден в начале работы своей администрации приказал провести новый пересмотр разведданных после того, как официальные лица сообщили Белому дому, что у них есть еще непроверенные доказательства. В то же время утверждается, что Ретклифф, бывший директор национальной разведки в первой администрации Трампа, отмечал, что ЦРУ не хотело воспринимать теорию об утечке информации из лаборатории, "чтобы избежать геополитических проблем для администрации Байдена". Когда Рэтклифф приносил присягу, он сказал, что исследование происхождения Covid является для него приоритетом.

"Я считаю, что наш интеллект, наша наука и наш здравый смысл – все это действительно диктует то, что происхождение Covid – это утечка информации в Уханьском институте вирусологии. Но ЦРУ не делало такой оценки или по крайней мере не делало такой оценки публично. Поэтому я собираюсь сосредоточиться на этом.

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В публикации говорится, что Рэтклифф "пообещал более агрессивное ЦРУ", и вполне возможно, что он прибегнет к более решительным действиям, "чтобы проникнуть в лаборатории в Ухане или в китайское правительство в поисках информации". Между тем, сотрудники разведки говорят, что "такое доказательство, возможно, существует в лаборатории в Китае", но, по их словам, "вероятнее всего, что ответы на вопрос о происхождении вируса будут получены благодаря научному прорыву, а не выявлению разведки".

Пекин отреагировал на версию ЦРУ

Однако в Пекине отрицали версию Центрального разведывательного управления США о том, что Covid-19, вероятно, был "выращен" в одной из лабораторий Китая, откуда произошла его утечка. Как пишет Politico, высокопоставленный китайский чиновник опроверг предположение ЦРУ о том, что пандемию Covid-19 вызвал утечку вируса. Соответствующее заявление сделала на брифинге спикер МИД Китая Мао Нин.

"Вывод о том, что утечка из лаборатории крайне маловероятна, сделана общей экспертной группой Китая и Всемирной организации здравоохранения на основе полевых визитов в соответствующие лаборатории".

Мао подчеркнула, что эта версия "широко признана международным сообществом и научными кругами". По ее словам, ряд исследований свидетельствует, что вирус возник естественным путем и, вероятно, распространился среди людей, контактировавших с зараженными животными, которые продавались на рынке в городе Ухань.

"Однако в Вашингтоне продолжают подозревать, что вирус мог возникнуть в лаборатории, а затем распространиться среди населения, вызвав пандемию, унесшую миллионы жизней и приведшую к жестким локдаунам во всем мире в 2020 и 2021 годах".

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