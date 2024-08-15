В Киеве свирепствуют "Омикрон" и "Флирт": какие симптомы коронавируса в 2024 году и как уберечься

В Киеве наблюдается резкий рост коронавирусной болезни.

По словам Сергея Чумака, главного государственного санитарного врача Киева, с каждой неделей фиксируется все больше лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусом среди киевлян.

В столице уже болеют тысячами

По информации Сергея Чумака, в мае было зарегистрировано 266 человек, заболевших в Киеве. В июне – 199, а в июле – 1660.

"За две недели августа, количество больных коронавирусной инфекцией составило 1283 человека. В общем, среди больных преобладают дети, за две недели августа заболели 174 ребенка. Причина в том, что люди у нас расслабились и забывают об элементарных вещах – мытье рук после улицы, находятся в местах скопления людей без масок", – рассказывает ТСН.ua Сергей Чумак, главный государственный санитарный врач Киева, генеральный директор ГУ "Киевский городской ЦУПХ МЗ".

Специалист подчеркивает, что добавилось и то, что в Киеве участились воздушные тревоги и люди чаще идут в укрытие. Если там есть хоть один больной коронавирусом, то он становится источником распространения инфекции.

Растет смертность от инфекции

Он добавляет, что главный совет сегодня: если заболел – сиди дома.

"Нужно обратиться к своему семейному врачу и получать адекватное лечение до полного выздоровления. Также очень важна вакцинация. Людям нужно вакцинироваться, чтобы предотвратить тяжелые последствия болезни. С начала года в Киеве 59 человек умерли от осложнений коронавирусной болезни. Только за две последние недели зарегистрировано три летальные случаи", – рассказывает Сергей Чумак.

Киевляне стали больше болеть коронавирусом — штаммы "Омикрон" и "Флирт"/Коллаж ТСН.ua

В Киеве бушуют "Омикрон" и "Флирт"

Главный санврач Киева говорит, что каждую неделю специалисты направляют в референс-лабораторию образцы биоматериала уже подтвержденного коронавируса.

"Согласно полученным результатам, самый распространенный в Киеве штамм вируса – "Омикрон" и его разновидности. На прошлой неделе было зафиксировано два случая его подвида – это штамм вируса "Флирт". Его симптомы, такие как у других штаммов COVID-19 – лихорадка, общая слабость, головная и мышечная боль, насморк, повышение температуры, кашель, потеря вкуса и обоняния", – рассказывает главный санврач Киева.

Мутированный коронавирус Флирт все активнее распространяется по Украине

"Корона" дважды за лето

Киевляне жалуются, что за лето уже дважды болели целыми семьями и подозревают, что у них был коронавирус.

"Это вполне возможно, но я бы советовал людям не догадываться, а своевременно обращаться к врачам, чтобы установить точный диагноз. Стоит обращаться к медикам или воспользоваться быстрыми тестами. А если люди этого не сделали, то они могли элементарно переболеть какой-то респираторной группой заболевания", – объясняет главный санврач Киева.

Введут ли масочный режим?

Несмотря на слишком высокий рост инфекции, в Киеве пока не планируют вводить обязательный масочный режим, как это было в начале пандемии.

"Защитные маски сейчас, прежде всего, нужны людям, которые почувствовали, что они заболели или имеют подтвержденный диагноз. Чтобы не распространять вирусную инфекцию, желательно, чтобы такой больной носил маску, если вынужденно посещает места массового скопления людей – метро, магазин, транспорт", – отмечает. Сергей Чумак.

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Новости ТСН 10:00 7 августа. Распространяется новый штамм коронавируса! Уникальная спецоперация ГУР

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