В Киеве сыграли футбольный матч в честь украинского бойца: подробности

На фронт мужчина ушел добровольцем в 2014.

В Киеве сыграли футбольный матч в честь украинского бойца Александра Шишко, солдата двенадцатого батальона территориальной обороны Украины, погиб в Луганской области, летом 2014. О поединке, где важен был вовсе не результат, — говорится в сюжете ТСН.19: 30.

На поле киевская команда "Днепр", за которую играл Александр Шишко, и бойцы 12 батальона территориальной обороны, — для них он боевой собрат.

На фронт Шишко ушел добровольцем в 2014 Потому верил, лишь так гарантирует безопасность и маме, и жене с шестимесячной дочкой.

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Почтить память погибшего героя футбольным матчем была идея мамы Александра Шишко, Людмилы, которой зимой не стало. Но еще 3 года назад она предложила школьным друзьям сына и боевым собратьям — сыграть, и те мгновенно согласились. Потому что говорят, Александр всегда был улыбчив, и точно обиделся бы, если бы кто-то сегодня сокрушался. Ведь герои Украины — не умирают. Они становятся вечными.

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Новости Украины: в Киеве сыграли футбольный матч в честь украинского бойца Александра Шишко

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