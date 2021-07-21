В Киеве таксист хотел проскочить на "красный" и разбил пять автомобилей: видео

В Киеве таксист хотел проскочить на "красный" и разбил пять автомобилей: видео

В результате ДТП двух пострадавших госпитализировали в медицинское учреждение с травмами.

В Киеве таксист хотел проскочить на "красный" и разбил пять автомобилей.

Об этом говорится в выпуске "ТСН. Утро" за 21 июля.

В столице камеры наблюдения зафиксировали масштабную автотрощу — таксист на "Тойоте Приус" выскочил на перекресток на запрещающий сигнал светофора и на достаточно большой скорости зацепил "Ауди". После чего его отбросило на припаркованные три легковушки.

Случайными свидетелями аварии стали патрульные — они и вызвали скорую.

Два человека с травмами пришлось госпитализировать.

Напомним, 20 июля на перекрестке возле улицы Студенческой столкнулись легковой автомобиль Suzuki и маршрутка №302. Из-за этого на Подоле остановились трамваи.

Новости Украины: в Киеве таксист выскочил на "красный" и разбил пять автомобилей

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