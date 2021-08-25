В Киеве таксист оставил девочку без праздничного торта на день рождения: что случилось (видео)

В Киеве таксист оставил девочку без праздничного торта на день рождения: что случилось (видео)

Родители именинницы уже обратились в полицию, таксисту грозит уголовная ответственность.

Таксист оставил ребенка без праздничного торта. Киевская блогерша Валентина Сафра праздновала с семьей день рождения дочери. Женщина заранее заказала красивый тематический торт.

Доставки в кондитеров не было, поэтому кондитерская заказала такую услугу в службе такси. Но, как говорит Валентина, таксист торт ей не доставил, а в придачу — еще и оскорбил. Почему так случилось и что можно сделать в такой ситуации, говорится в сюжете "Сніданку з 1+1" за 25 августа.

Блогерша отметила, что торт стоил 3 тысячи гривен, он был под тематику праздника — в стиле популярной видеоигры Brawl Stars.

Как рассказывает Валентина Сафро, в кондитерской, где она заказывала торт, нет своей доставки, поэтому они предложили просто вызвать такси и отправить торт.

Часто такая доставка экономит время. Поэтому, конечно же, Валентина согласилась. Правда, как только таксист подъехал, возникли трудности — заехать внутрь комплекса для водителя было проблемой.

Таксист сказал: "Не перебивай меня, я тебе не курьер, я тебе не доставщик".

Забрать торт должен был отец Валентины. На руках была сумма, которую отметила служба такси.

"Таксист сказал — давай мне 300 вместо 272. Отец говорит: " Но у меня нет, я не брал кошелек, вы же знаете, что мы шли далеко". Он (таксист — ред.) просто сказал, что не отдаст тогда торт и просто поехал, ну, и еще обматерил", - рассказала Валентина.

Отец Валентины успел снять видео, как таксист едет вместе с их тортом.

Семья сразу обратилась в службу такси, которой воспользовались. Там пытались решить проблему, но ничего не получилось. Поэтому служба такси разорвала сотрудничество с этим водителем. А также предоставили информацию о таксисте, чтобы семья могла обратиться в полицию.

"Здесь неважно, торт это или телефон, это ценная вещь для нас, поскольку она стоит 3 тысячи гривен. Было написано заявление, сейчас проводят проверку", — добавил муж Валентины Олег.

Но главный вопрос — почему работник такси не отдал людям их торт? "Сніданок" спросил у таксиста напрямую:

- Я не похитил торт.

- А что вы сделали?

- А вы представитель суда?

- Так утверждают люди, которые заказывали доставку.

- Классно, утверждать можно все, что угодно.

- А вы можете сказать свою позицию?

- Нет, не могу, я не собираюсь с вами это обсуждать.

На самом деле, когда мы заказываем доставку в такси, важно знать, что службы не несут никакой ответственности за наши вещи, отмечает адвокат Богдан Кушнир.

"Службы такси предоставляют только информацию о желании клиента получить определенную услугу и связывают водителя с ними", — отметил адвокат.

Но это не снимает ответственности с водителя, ведь если все то, что нам рассказали, подтвердится, то вымогательство и грабеж в открытой форме — это уголовная ответственность.

Инцидент семья восприняла спокойно. Праздник и настроение это не испортило. Дочке Валентина о потерянном торте даже не рассказала. А кондитерская, которая и заказала доставку, подарила девочке другой. Но Олег и Валентина ситуацию просто так оставлять не планируют и ждут реакции полиции.

Автор: Людмила Руденко

Что делать, если таксист не отдает ваш заказ

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