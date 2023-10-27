В Киеве таксист отказался обслуживать пассажирок на украинском и высадил их: полиция отреагировала

В полиции Киева прокомментировали языковой скандал, разразившийся на днях между пассажирами такси и водителем, который отказался общаться с ними на украинском языке.

Две женщины, пользуясь услугами такси, сообщили, что у них возник конфликт с водителем, поскольку он разговаривал с ними на русском языке, а они просили его общаться на украинском. После этого водитель остановил автомобиль, грубил женщинам, они были вынуждены покинуть такси.

На событие в полиции отреагировали сразу, как только видео конфликта появилось в социальных сетях.

"Полицейские Подольского районного управления полиции установили личность водителя. Он был приглашен в управление полиции и составлен административный протокол по статье 173 – мелкое хулиганство. Кроме того, собраны материалы, которые будут направлены на уполномоченного по защите государственного языка. Он будет принимать решение о составлении админматериала за нарушение языкового закона", — сообщили сайту ТСН.ua в полиции Киева.

Напомним, водитель такси компании Bolt в Киеве отказался предоставлять услуги на государственном языке. По просьбе пассажирок говорить с ними на украинском, он попросил их выйти из авто, выставил багаж на обочину и уехал. Позже в компании сообщили, что водитель был уволен и заблокирован в такси-сервисе Bolt навсегда.

В Киеве таксист отказался предоставлять услуги на украинском и назвал пассажирок "больными"

Читайте также: