В Киеве только 2 студента будут учиться на учителя физики: что происходит в школах и почему не хватает педагогов

В Украине не хотят изучать точные науки / © pexels.com

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Более 70 процентов украинских учителей разочарованы своей профессией из-за низкой заработной платы. Еще 25 процентов вынуждены дополнительно заниматься репетиторством. Об этом свидетельствуют данные исследования ЮНЕСКО, в котором приняли участие почти 7 тысяч педагогов со всех уголков нашей страны.

Низкая заработная плата — лишь одна из причин, по которой педагоги уходят из школ в поисках более высокого заработка. В то же время абитуриенты не слишком охотно поступают в профильные педагогические вузы. В результате Украина столкнулась с глубоким кадровым кризисом.

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Всего два студента на весь вуз и даже на весь Киев — именно столько первокурсников в столице в этом году выбрали специальность «учитель физики». Непопулярными оказались и ряд других точных и естественных наук, а некоторые украинские вузы даже не объявляли конкурс. Почему возник дефицит педагогов и как повысить престиж профессии — в репортаже корреспондентки ТСН Елены Лоскун.

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Учителя со стажем: ответственность и недостаточный размер пенсии

В одном из столичных лицеев учитель биологии и химии Виктор Стадник работает более 40 лет.

«Если бы мне не нравилось работать с детьми, я бы здесь не работал», — говорит Виктор Петрович.

Столько же времени этому заведению посвятила и его коллега — учительница физики Ирина Фещенко.

«Хочется учить детей, хочется им помогать. Когда заходишь в класс — первое, что мне хочется сделать с детьми, — это помочь им», — рассказывает Ирина Анатольевна.

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Классное руководство, проверка тетрадей, заполнение журналов — оба признают, что работа тяжелая, но увольняться пока не планируют. Причин для этого несколько: от финансовой стабильности до чувства ответственности перед учениками.

«Моей пенсии не хватает даже на прожитие», — признается Виктор Стадник.

«Я на пенсию не ухожу, потому что не могу бросить своих учеников. Но я же не буду работать даже до 80 лет, я так думаю», — добавляет Ирина Фещенко.

По данным Государственной службы качества образования (ГСКО), в ходе институциональных аудитов школ в прошлом году 53% директоров сообщали о наличии незаполненных вакансий. В другом опросе ГСКО эта цифра составляла около 40%.

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«Речь идет, прежде всего, об точных и естественных науках», — отмечает обозревательница в сфере образования и соучредительница общественной организации «Смарт образование» Иванна Коберник.

Пустые аудитории в педагогических вузах

16-летняя Анна Кирнос — первокурсница Нежинского государственного университета имени Николая Гоголя и будущая учительница математики.

«Дедушка был физиком-математиком, преподавал в школе. Мама тоже физик-математик, преподает в школе», — рассказывает Анна.

Девушка поступила на бюджет и признается, что была очень удивлена, когда узнала, что в её группе всего трое студентов, из которых одна девушка учится заочно.

Трое первокурсников учатся на факультете информатики. Студент Максим Рыбалко поступил сюда после профессионального колледжа:

«В колледже меня заинтересовало, как преподаватели преподают нам информатику и программирование. Я присмотрелся к университету, увидел, что там есть такая специальность, и загорелся ею».

Ректор Нежинского государственного университета имени Николая Гоголя Александр Самойленко называет это неутешительной тенденцией, которая наблюдается уже более десятилетия.

«Ситуация с подготовкой учителей естественных наук, математики, физики и химии чрезвычайно сложная. В 90-е годы выпускали, например, по 70 или 75 учителей-математиков. В настоящее время — это 12–15 человек в группе. Физиков и химиков в лучшие времена выпускали где-то по 35, а сейчас — 3–5 человек», — отмечает ректор.

В некоторых учебных заведениях конкурс на эти специальности вообще провалился:

В Ужгородском национальном университете на специальности «Среднее образование. Химия» нет ни одного первокурсника.

В Черниговском вузе на направление «Физика-астрономия» набор даже не объявляли.

В Украинском государственном университете имени Михаила Драгоманова в Киеве — всего двое первокурсников-будущих учителей физики.

«На химический факультет 4 года назад поступило 6 человек, а в последние годы — ни одного. Никто не поступал. Это угрожает макроэкономике нашего государства, ведь всё начинается с учителя, всё начинается со школы», — подчеркивает заместитель председателя приёмной комиссии УГУ им. М. Драгоманова Тарас Олефиренко.

По данным Министерства образования и науки Украины, на бакалавриат по специальности «Физика и астрономия» по всей стране в настоящее время зачислено 118 человек, на магистратуру — 172. На «Химию» — 95 и 80 студентов соответственно.

Причины кризиса: сложность предметов, государственный заказ и зарплаты

Директор одного из столичных лицеев Максим Хрищенюк рассказывает, что летом в учебном заведении была вакансия учителя математики. В итоге часы решили распределить между другими учителями, поскольку кандидаты не соответствовали требованиям.

«Почему учителя математики мне не подошли? Потому что в их случае было очевидно, что их главной целью было получить отсрочку. Сейчас очень много кандидатов, которые изучали математику в вузах, но не являются педагогическими работниками. Закон не запрещает принимать таких, но математика — это предмет НМТ, и мы решили не рисковать», — объясняет директор.

Педагоги отмечают, что проблема зарождается ещё со школьной скамьи: в условиях постоянных воздушных тревог и дистанционного обучения детям сложно осваивать точные науки.

«Мой предмет требует не просто запоминания — он требует умственной деятельности, нагрузки на ум. На мой взгляд, дети выбирают то, что им легче», — делится наблюдениями учительница физики Ирина Фещенко.

Еще один системный вопрос — распределение бюджетных мест. Эксперты предлагают сделать государственный заказ для профильных вузов фиксированным, по аналогии с творческими специальностями.

«Если бы в высших учебных заведениях государственный заказ был фиксированным, как на творческих специальностях, тогда уже можно было бы в течение года проводить четкую профориентационную работу», — считает Тарас Олефиренко.

Ключевым фактором по-прежнему остается финансовая мотивация. Заработная плата школьного учителя складывается из оклада, надбавок и доплат и составляет в среднем 23–25 тысяч гривен, а у молодых специалистов — значительно меньше. Также педагогов беспокоит изменение отношения со стороны учеников.

«Я помню, у меня в 1983 году было 45 детей, и параллель шла от „А“ до „Д“. Чувствовалась отдача: из тех детей 40 учились. Сейчас их 25: пятеро учатся, а 20 — просто ходят в школу», — вздыхает Виктор Стадник.

Пути решения проблемы

В правительстве уверяют, что знают о проблемах и работают над повышением престижа профессии и улучшением финансового обеспечения.

«Правительство приступило к существенному повышению заработной платы педагогов. С 1 января зарплата выросла на 30%, а с 1 сентября вырастет ещё на 20%. После повышения молодой учитель может получать ориентировочно от 12,8 до 17,7 тыс. грн на руки, а опытный — от 16,9 до 28,5 тыс. грн», — отмечают в Кабинете министров.

Некоторые школы не ждут глобальных изменений и самостоятельно обращаются в педагогические университеты с просьбой предоставить специалистов.

«Нас часто просят об этом — регулярно. Мы разрешаем студентам по специальности уже на 4 курсе учиться по индивидуальной форме обучения, потому что кадров в учебных заведениях не хватает», — подтверждает ректор Нежинского вуза Александр Самойленко.

Когда Виктор Стадник и Ирина Фещенко начинали преподавать, профессия учителя была очень престижной и популярной. Педагоги убеждены, что она остается такой и сейчас — нужно лишь пройти этот сложный период преобразований.

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