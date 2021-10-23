В Киеве трещины в асфальте заливают "золотым" раствором: кто это делает и зачем

На каждое произведение скульптор тратит по полтысячи гривен.
Киевский скульптор решил помочь дорожникам — собственноручно заполняет трещины в асфальте специальным раствором. Но перед затвердеванием покрывает его золотым окрасом. Прохожих такие произведения изрядно удивляют.
Об этом 23 октября говорится в сюжете ТСН.19:30.
Скульптор Вахан Авакян достает из рюкзака несколько емкостей, кисть и щетку. Художник готовит к перевоплощению асфальт возле кафе, а точнее трещины в нем — на золотые. Мужчина наливает в стаканы полимер — материал, которым и заполняет неровности. После того, как раствор немного застывает, Вахан начинает присыпать его позолотой.
Сегодня художник создает уже третью "золотую" трещину. Несколько дней назад Вахан сделал первый такой перфоманс — выложил видео в Сеть и оно произвело там ажиотаж.
"Трещины сами по себе очень красивые, они очень живописны. Так мы их подчеркиваем, делаем еще более красивыми и акцентируем внимание к этим проблемам", — говорит скульптор.
Говорит, тратит на каждое такое произведение по полтысячи гривен. Таким образом хочет привлечь внимание к серьезным проблемам.
"Считаю, что это красиво, что это привлечет внимание. Как минимум это проблемы с дорожным покрытием — как на дорогах, так и пешеходные зоны", — говорит скульптор.
Продержатся ли эти "золотые" трещины на дороге хотя бы столько, сколько держится ямочный ремонт дорожников? Вахан говорит, что полимер прочный и отодрать его будет непросто.