В Киеве трещины в асфальте заливают "золотым" раствором: кто это делает и зачем

В Киеве трещины в асфальте заливают "золотым" раствором: кто это делает и зачем

На каждое произведение скульптор тратит по полтысячи гривен.

Киевский скульптор решил помочь дорожникам — собственноручно заполняет трещины в асфальте специальным раствором. Но перед затвердеванием покрывает его золотым окрасом. Прохожих такие произведения изрядно удивляют.

Об этом 23 октября говорится в сюжете ТСН.19:30.

Скульптор Вахан Авакян достает из рюкзака несколько емкостей, кисть и щетку. Художник готовит к перевоплощению асфальт возле кафе, а точнее трещины в нем — на золотые. Мужчина наливает в стаканы полимер — материал, которым и заполняет неровности. После того, как раствор немного застывает, Вахан начинает присыпать его позолотой.

Сегодня художник создает уже третью "золотую" трещину. Несколько дней назад Вахан сделал первый такой перфоманс — выложил видео в Сеть и оно произвело там ажиотаж.

"Трещины сами по себе очень красивые, они очень живописны. Так мы их подчеркиваем, делаем еще более красивыми и акцентируем внимание к этим проблемам", — говорит скульптор.

ТСН.ua

Говорит, тратит на каждое такое произведение по полтысячи гривен. Таким образом хочет привлечь внимание к серьезным проблемам.

"Считаю, что это красиво, что это привлечет внимание. Как минимум это проблемы с дорожным покрытием — как на дорогах, так и пешеходные зоны", — говорит скульптор.

Продержатся ли эти "золотые" трещины на дороге хотя бы столько, сколько держится ямочный ремонт дорожников? Вахан говорит, что полимер прочный и отодрать его будет непросто.

Новости Украины: столичный скульптор ремонтирует трещины в асфальте "золотом"

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку