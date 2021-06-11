В Киеве ученая вынесла из лаборатории штамм вируса: была ли угроза для людей и как так случилось

В институте обещают усилить безопасность.

Ушла с работы и прихватила с собой штаммы птичьего вируса. В научном институте в Киеве одна из сотрудниц вынесла из лаборатории несколько таких флаконов, хранила их в холодильнике дома, а потом, якобы, планировала продать.

Об этом 11 июня говорится в сюжете ТСН.19:30.

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Этому институту 67-летняя женщина отдала более 20 лет жизни. А пошла отсюда даже не прощаясь.



"Она уже была на пенсии. Последние годы мы перевели ее на контракт, но возникали вопросы к отношению ее к работе", — говорит директор Государственного научно-контрольного института биотехнологии и штаммов микроорганизмов Анатолий Головко.



С собой забрала только личные вещи. И еще несколько флаконов со штаммами птичьего вируса.



"При обновлении биологических свойств, она сделала большее количество жидкости, в которой есть вирус, а показала другую, меньшую. А ту часть она вынесла", — говорит директор Государственного научно-контрольного института биотехнологии и штаммов микроорганизмов Анатолий Головко.



Сохраняла ученая их в холодильнике дома. А потом якобы хотела продать. Когда об этом узнали правоохранители, наведались в ее квартиру с обысками. Там говорят, что дел, в которых фигуранты пользуются служебным положением и воруют, немало. Но кража вирусов в их практике произошла впервые.

Новости Украины: работница столичного научного института вынесла из лаборатории штаммы вируса

"Когда указанные вещества были обнаружены у нее в холодильнике, она отказывалась признавать, что это именно вирусы. Она говорила, что это корм для животных", — говорит заместитель пресс-секретаря Киевской городской прокуратуры Игорь Разумей.



В институте женщина была ответственной за поддержание штаммов болезни Ньюскала. Это одна из самых распространенных напастей среди кур. В 1970-х ее называли псевдочумой. Тогда вакцины от этого заболевания не было. Из-за этого иногда были вынуждены сжигать цели птицефабрики. И именно два вакцинных штамма этого вируса бывшая сотрудница и понесла домой. Могло ли это кому-то навредить?



"Угрозы для жизни человека ето не несет абсолютно никакой. А что касается птицы, то для того, чтобы была какая-то реакция, должно быть введение его в организм", — говорит директор департамента ветеринарной медицины Госпродспоживчслужбы Украины Борис Кобаль.



В институте говорят, вынесла она около ста миллилитров. И свои убытки оценивают в почти сотню тысяч гривен. Прокуратура же говорит, их стоимость в десять раз меньше. Или кто-то ошибся в подсчетах, или она таки часть продала — неизвестно. ТСН пыталась услышать версию и самой женщины. Но двери нам никто не открыл.



Ей уже вручили подозрение. На следующей неделе будут избирать меру пресечения. Если вину докажут, могут лишить свободы на срок до 5 лет.



"Она отказывается идти на сотрудничество со следствием и не признает своей вины", — говорит заместитель пресс-секретаря Киевской городской прокуратуры Игорь Разумей.



Не исключено, что могут проверить и других должностных лиц института, не было у женщины сообщников. Хотя вынести штаммы из лаборатории она вполне могла и самостоятельно. В Украине это не регламентируется ни одним документом. В институте говорят, они обладают целым рядом инструкций, где подробно прописано, что делать можно, а чего нет. Фактически, чтобы их нарушить, женщине не понадобилось прилагать малейших усилий. Поэтому после этого случая в учреждении уже поняли, что от слов на бумажках надо переходить к реальным шагам.

Теперь в лабораториях такую работу выполняет не один человек, а два. В помещениях установили камеры видеонаблюдения и за штаммами, которые здесь хранятся, отныне ведется электронный контроль.

Напомним, в ВОЗ предупредили, что Европе грозит опасный "индийский" коронавируса, которым могут болеть даже с иммунитетом.

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