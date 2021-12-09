В Киеве учительница отказалась вести урок на государственном языке: "Горжусь тем, что я не украинка, а русская"

В Киеве учительница отказалась вести урок на государственном языке: "Горжусь тем, что я не украинка, а русская"

После скандала учительнице объявили выговор, однако она пообещала уволиться.

Учительница одного из столичных лицеев возмутилась, когда ученик попросил ее вести урок на украинском языке. "Горжусь тем, что я не украинка, а русская", — заявила педагогиня, добавив, что, мол, 70 лет все говорили по-русски и ничего страшного не произошло.

Видеофрагмент громкого заявления попал в Сеть, говорится 8 декабря в сюжете ТСН 19:30.

Информация о языковом конфликте в школе дошла до руководства заведения, учебно-воспитательным потенциалом которого является "национальное воспитание с целью изучения и сохранения наследия украинского народа".

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе Валентина Симонова признала, что голос на видео принадлежит учительнице немецкого и русского языков Ларисе Бондарь. В ходе служебного расследования выяснили, что инцидент произошел на уроке восьмого класса.

"Причиной конфликта стало недоразумение между ребенком и учителем. Учитель допустил нарушение языкового законодательства, этики поведения педагога и человека вообще. Глубоко переживает и сожалеет, что так произошло", — указывает Симонова.

По ее словам, педагогине, работающей в учебном заведении пятый год, объявили выговор. Она продолжает исполнять свои обязанности, однако обещает уволиться.

В Киеве учительница не захотела вести урок на украинском языке | Новости Украины

"Не сдержала эмоции и очень жалею, что так произошло. Я уже извиняюсь у своего коллектива, при случае извинюсь перед ребенком, очень жалею, что так произошло. Больше нечего добавить. Я увольняюсь", — прокомментировала Лариса Бондарь инцидент.

Заявление на увольнение по собственному желанию учительницы директор лицея подпишет, как только вернется на работу.

Тем временем в школьном дворе собираются родители детей младших классов, которые вместе просматривают скандальный видеоролик. Что учительница немецкого ведет урок на русском — их не задело, однако гордость за то, что не украинка, говорят, со стороны учительницы - "перебор".

Образовательный омбудсмен Сергей Горбачев, на которого наложены обязанности следить за соблюдением прав в области образования, говорит: за это нужно сразу увольнять, да еще и по статье.

"Это откровенное неуважение к законам Украины, Украине, ребенку, а также абсолютное непонимание человека, где он находится и что он делает", — говорит чиновник.

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