В Киеве уничтожили одну из самых красивых скамеек Европы: что произошло

На Пейзажной аллее в Киеве вандалы разрушили оригинальную лавочку "Руки", установленную здесь еще в мае 2011 года.

Не заметить руки, которые "растут" с асфальта и держат деревянную перемычку было сложно, потому что она находится посреди пешеходной дорожки. Оригинальная скамейка даже попала в рейтинг лучших арт-скамейок Европы.

К сожалению, это не уберегло ее от вандалов. Они вырвали одну руку из асфальта и таким образом полностью разрушили конструкцию.

Интересно, что последний раз лавочку отремонтировали во время реконструкции Пейзажной аллеи в 2021 году, а впоследствии кто-то из посетителей добавил рукам женственности – покрасил ногти на руках белой и голубой краской.

Как рассказали ТСН.ua представители Киев Фешн Парк разрушенную скамейку временно демонтируют.

Уничтоженная лавка "Руки"

"После установки в 2011 году скамейка "Руки" была передана на баланс городу Киеву, как и все арт-объекты, установленные на Пейзажной аллее в рамках социально-художественного меценатского проекта Киев Фешн Парк. Мы пока не можем сказать, кто совершил акт вандализма. Часть туристической зоны, где находилась скамейка "Руки" — на балансе Шевченковского КП УЗН, следовательно представители коммунального предприятия уже забрали поврежденную скамейку к себе. Они обещают ее отремонтировать и через неделю вернуть на старое место", - объяснили ТСН.ua представители Киев Фешн Парк.

Ранее ТСН.ua рассказывал, куда исчез "Ежик" и когда вернется на свое место в Киеве.

Читайте также:

Лезли через забор и ломали сирень: киевский ботанический сад штурмовали "вандаллы-эстеты"

Просверлили дыры и залили какую-то жидкость: в Киеве неизвестные повредили более сотни деревьев (фото)

В Киеве сносят скандальный монумент, символизирующий "вечное желание Украины воссоединиться с Россией"