ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция
Локация:
Киев
weather +17°

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Эксклюзив ТСН
Количество просмотров
364
Время на прочтение
1 мин

В Киеве утонули двое иностранцев: что известно

В полиции рассказали детали трагедии на воде.

Автор публикации
Фото автора: Александр Марущак Александр Марущак
Комментарии
В Киеве утонули два человека

В Киеве утонули два человека / © pixabay.com

В Киеве в Днепре обнаружили тела двоих мужчин. Страшную находку заметили на берегу в столичном Гидропарке. В Сети сообщают, что погибшие — иностранцы, вероятно, колумбийцы.

В полиции Киева ТСН. ua рассказали, что происшествие случилось 23 мая.

В полицию поступило сообщение о том, что во время купания в реке Днепр двое иностранцев прыгнули с пирса в воду и не выплыли.

«В дальнейшем спасатели нашли тела двух погибших — ими оказались граждане другой страны, 20 и 25 лет. По данному факту следственным отделом Днепровского управления полиции расследуется уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины», — сообщили в полиции Киева.

Напомним, на Львовщине сгорел автомобиль вместе с человеком.

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
364
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie