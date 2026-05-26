В Киеве утонули двое иностранцев: что известно

В Киеве утонули два человека

В Киеве в Днепре обнаружили тела двоих мужчин. Страшную находку заметили на берегу в столичном Гидропарке. В Сети сообщают, что погибшие — иностранцы, вероятно, колумбийцы.

В полиции Киева ТСН. ua рассказали, что происшествие случилось 23 мая.

В полицию поступило сообщение о том, что во время купания в реке Днепр двое иностранцев прыгнули с пирса в воду и не выплыли.

«В дальнейшем спасатели нашли тела двух погибших — ими оказались граждане другой страны, 20 и 25 лет. По данному факту следственным отделом Днепровского управления полиции расследуется уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины», — сообщили в полиции Киева.

