В Киеве утром произошло ужасное ДТП: машину смяло, водитель погиб (видео)

Обстоятельства столкновения устанавливает полиция.
В Киеве утром 27 марта произошло ужасное ДТП на улице Елены Телиги. Легковушка Ford влетела в дерево, водитель погиб на месте.
Об этом ТСН.ua сообщили в ГСЧС Киева.
В результате столкновения мужчину зажало между сиденьем и центральной стойкой автомобиля. Спасатели деблокировали тело погибшего с помощью специальных инструментов.
"Спасатели выезжали на место происшествия, деблокировали тело водителя. Это все, что известно. Обстоятельства ДТП устанавливают правоохранители", — отметили ТСН.ua в ГСЧС.
Напомним, в центре Киева на Крещатике возле ЦУМа неожиданно вспыхнул автомобиль Lada. Движение транспорта временно перекрыли. В Сети шутят: "Даже в этом р@@ня портит нам жизнь".
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