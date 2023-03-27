В Киеве утром произошло ужасное ДТП: машину смяло, водитель погиб (видео)

В Киеве утром 27 марта произошло ужасное ДТП на улице Елены Телиги. Легковушка Ford влетела в дерево, водитель погиб на месте.

Об этом ТСН.ua сообщили в ГСЧС Киева.

В результате столкновения мужчину зажало между сиденьем и центральной стойкой автомобиля. Спасатели деблокировали тело погибшего с помощью специальных инструментов.

"Спасатели выезжали на место происшествия, деблокировали тело водителя. Это все, что известно. Обстоятельства ДТП устанавливают правоохранители", — отметили ТСН.ua в ГСЧС.

Фото: Управление ГСЧС Киева

Фото: Управление ГСЧС Киева

Напомним, в центре Киева на Крещатике возле ЦУМа неожиданно вспыхнул автомобиль Lada. Движение транспорта временно перекрыли. В Сети шутят: "Даже в этом р@@ня портит нам жизнь".

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